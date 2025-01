Anlass zur Sorge?

Tech-Titel könnten 2025 vor Herausforderungen stehen, warnt ein Analyst. Trotz des bisherigen Booms zeichnet sich ein mögliches Warnsignal am Markt ab, das Anleger beachten sollten.

• Tech-Aktien 2024 mit guter Performance

• Analyst sieht besorgniserregendes Zeichen für 2025

• Rotation in Softwareaktien

Wer­bung Wer­bung

Tech-Aktien konnten 2024 eine starke Performance vorweisen. Allen voran Aktien wie die des Chip-Riesen NVIDIA konnten satte Gewinne einstreichen. Doch ein Analyst sieht ein besorgniserregendes Zeichen für 2025.

Analyst sieht Anlass zur Sorge

Laut John Krinsky, Chefmarkttechniker bei BTIG, sei der Rückgang im Technologiesektor gegen Jahresende 2024 mehr als nur eine schlechte Nachricht, sondern mache ihn zum mit Abstand schlechtesten Sektor im S&P 500, wie er laut MarketWatch in einer Kundenmitteilung Ende November schrieb - das gebe Anlass zur Sorge.

Wer­bung Wer­bung

In seiner Mitteilung wies Krinsky darauf hin, dass der Tech-Sektor zu diesem Zeitpunkt zwar mit einem Plus von rund 36 Prozent an der Spitze der Rangliste der 11 Sektoren des S&P 500 stand, sich auf Sicht von einem bzw. drei Monaten aber fast am unteren Ende befand.

"Er hat deutlich an Dynamik und relativer Stärke verloren, sowohl in kapitalisierungsgewichteter als auch in gleichgewichteter Hinsicht", zitiert MarketWatch Krinsky. Halbleiter-Aktien seien ihm zufolge dabei das schwächste Glied.

Wer­bung Wer­bung

Rotation hin zu Software-Aktien

Eine "gute Nachricht" gebe es jedoch auch: Eine Rotation in andere Teile des Marktes habe laut Krinsky den sich ausweitenden Handel am Leben gehalten. So habe die Rotation in Softwareaktien den Schlag abgemildert.

Das habe dazu geführt, dass der branchenorientierte SPDR S&P Software & Services ETF so lange über seinem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt notierte, wie noch nie in den letzten zehn Jahren - außer während der Rally nach der Corona-Pandemie. Die relative Verbesserung sei laut Krinsky eine willkommene Entwicklung, dennoch "würden wir einen Rückgang abwarten, bevor wir das Engagement in Software erhöhen", merkte er an.

Zudem müssten die Bullen seiner Meinung nach "wirklich eine Stabilisierung der Halbleiter sehen […], um einen größeren Zusammenbruch bis 2025 zu verhindern", so Krinsky.

Redaktion finanzen.net