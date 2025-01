Ausblick aufs neue Jahr

Nach einem erfolgreichen Jahr 2024 erwarten Experten auch für das neue Jahr 2025 weiteres Wachstum, insbesondere beim KI-Profiteur NVIDIA. Anleger sollten einen weiteren potenziellen Aktiensplit daher im Blick behalten.

Starker Tech-Sektor

Das Jahr 2024 lief gerade auch in der Tech-Branche überaus gut. Der NASDAQ Composite etwa hat einen rasanten Zuwachs erfahren: Allein in 2024 ist der Index, der über 3.000 Unternehmen überwiegend aus dem Technologiesektor abbildet, um mehr als 28 Prozent angestiegen, nachdem er schon 2023 um etwa 43 Prozent geklettert war.

Experten erwarten insbesondere auch unter Berücksichtigung historischer Trends auch für 2025 eine Fortsetzung des Aufschwungs, wie The Motley Fool anmerkt. Treiber dafür dürften, wie schon in 2024, weiterhin der Boom rund um künstliche Intelligenz, eine verbesserte wirtschaftliche Lage aber auch der jüngste Zinspfad der Fed bleiben.

Hype um NVIDIA-Aktie dürfte anhalten

In den Fokus dürften The Motley Fool zufolge auch im neuen Jahr wieder Aktiensplits rücken. Dabei verweisen Experten insbesondere auf die NVIDIA-Aktie, die vor allem durch den KI-Hype massiv an Wert zugelegt hat. Schon im Jahr 2024 hat der Chipgigant einen Aktiensplit im Verhältnis 10:1 durchgeführt, nachdem 2021 ein Split im Verhältnis 4:1 stattgefunden hatte.

Zahlreiche Wall Street-Experten gehen davon aus, dass die Kursstärke auch 2025 weiter anhalten dürfte. Für das Geschäftsjahr 2026 von NVIDIA, das Ende Januar 2025 beginnt, erwartet der Konsens einen Umsatz von 195 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von mehr als 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr gleichkommen würde. Die höchste Schätzung liegt unterdessen bei 269 Milliarden US-Dollar, wie The Motley Fool betont. Das würde ein Wachstum von mehr als 100 Prozent implizieren. Da NVIDIA bekannt dafür sei, zu überraschen, dürfte die tatsächliche Zahl wohl irgendwo dazwischen liegen, so The Motley Fool. Stützend wirke dabei nach wie vor die Marktführerschaft im KI-Bereich - gerade NVIDIAs GPUs gelten als unverzichtbar für moderne KI-Modelle. NVIDIA hat eine starke Pipeline. Obwohl der Wettbewerb in der Branche zunimmt, dürfte der Chipriese daher auch im neuen Jahr weiterhin gut positioniert sein.

So zeigt sich auch die Saxo Bank zuversichtlich für NVIDIA im Jahr 2025. Ihrer Prognose zufolge dürfte der Kurs des KI-Pioniers weiter durch die Decke gehen und dabei womöglich sogar bis auf 250 US-Dollar klettern. Ein erneuter Split der NVIDIA-Aktie im Jahr 2025 könnte The Motley Fool zufolge dementsprechend äußerst attraktiv sein.

