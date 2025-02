10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX stark erwartet

Der DAX dürfte dank guter Vorgaben aus den USA und Asien höher starten. In vorbörslichen Indikationen zeigt sich der deutsche Leitindex zeitweise um 0,53 Prozent höher bei 21.701,40 Punkten.

2. Börsen in Fernost mit Aufschlägen

Die asiatischen Börsen präsentieren sich am Donnerstag in Grün. In Tokio gewinnt der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,61 Prozent auf 39.066,53 Punkte. Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite derweil um 1,10 Prozent auf 3.264,92 Zähler zu. -der Hang Seng notiert unterdessen 0,97 Prozent höher bei 20.796,89 Einheiten.

3. Bilanzvorlagen von Amazon, Peloton und Pinterest ante portas

Amazon, Peloton und Pinterest dürften heute im Laufe des Handelstages mit ihren Bilanzen die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Was Analysten erwarten

4. METRO-Aktie zündet Kursrakete: Kretinsky will METRO von der Börse nehmen

Der tschechische Investor Daniel Kretinsky strebt den Rückzug des Großhandelskonzerns METRO von der Börse an. Den Aktionären werden im Rahmen eines Delisting-Erwerbsangebots jeweils 5,33 Euro je angedienter Stammaktie und je angedienter Vorzugsaktie angeboten, teilte der Konzern am Mittwochabend überraschend nach Börsenschluss in Düsseldorf mit. Zur Nachricht

5. Aus MicroStrategy wird "Strategy" - Verluste ausgeweitet

Der als Bitcoin-HODLER bekannte US-Softwarekonzern MicroStrategy hat am Mittwoch nach US-Handelsschluss seine Bücher geöffnet. MicroStrategy erzielte im vierten Quartal 2024 ein EPS in Höhe von -3,03 US-Dollar. Analysten hatten erwartet, dass im Berichtszeitraum ein Quartalsverlust von -0,091 US-Dollar je Aktie zustande kommen würde. Zur Nachricht

6. ING verzeichnet deutlichen Gewinnrückgang - Neuer Chef bei ING Deutschland

Die niederländische Großbank ING hat 2024 wegen der wieder niedrigeren Zinsen weniger verdient als ein Jahr zuvor. Der Überschuss sei um rund zwölf Prozent auf knapp 6,4 Milliarden Euro gefallen, teilte der Mutterkonzern der gleichnamigen deutschen Direktbank am Donnerstag in Amsterdam mit. Zur Nachricht

7. Siemens Healthineers verzeichnet mehr Gewinn durch starke Nachfrage in Amerika und Effizienzmaßnahmen

Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers ist überraschend gut ins neue Geschäftsjahr gestartet. In den drei Monaten bis Ende Dezember kletterte der Gesamtumsatz um fast sechs Prozent auf knapp 5,5 Milliarden Euro. Zur Nachricht

8. Hannover Rück mit Gewinnsprung in 2024

Die Hannover Rück hat ihren Gewinn im vergangenen Jahr deutlich gesteigert und ihr im November angehobenes Ergebnisziel erreicht. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte der Konzern. Zur Nachricht

9. Ölpreise erholen sich etwas zum Vortag

Die Ölpreisen geben etwas nach. So verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,31 auf 71,34 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,26 auf 74,87 Dollar anzog.

10. Euro verliert zum Dollar

Der Euro kostet am Morgen 1,0388 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vortag.