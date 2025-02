Höchstes Niveau seit Sommer

Infineon hat am Donnerstag mit weiteren Kursgewinnen ihr höchstes Niveau seit Sommer gefestigt.

Angetrieben von einer Hochstufung durch Morgan Stanley gewinnen die Titel des Chipherstellers im XETRA-Handel zeitweise 4,55 Prozent auf 37,12 Euro. Mit in der Spitze 37,63 Euro verbuchten sie in nur drei Tagen einen Zuwachs von etwas mehr als einem Fünftel und waren so teuer wie zuletzt im Juni 2024.

Überraschend gute Quartalszahlen und eine Anhebung der Umsatzprognose waren zunächst die ausschlaggebenden Gründe für die Rally in dieser Woche. Aus der Chipbranche kamen jüngst unterschiedliche Signale. Infineon zählt dabei zu jenen Unternehmen, die die Anleger zu überzeugen wussten.

Mit den erhöhten Zielen für 2025 und besseren Signalen für das zweite Quartal hebe sich der Konzern sehr deutlich von den Rivalen ab, schrieb Morgan-Stanley-Analyst Lee Simpson und stufte die Titel von "Equal-weight"auf "Overweight" hoch. Das Kursziel hob er von 30 auf 40 Euro an. Bei dem Chipkonzern komme eine zyklische Erholung in Gang. Das Autogeschäft laufe robust, dies dürften die Investoren aber nach wie vor etwas hinterfragen.

