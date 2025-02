So bewegen sich Gold & Co. heute

Rohstoffe aktuell

Die aktuellen Preise der wichtigsten Rohstoffe im Überblick.

Um 20:40 Uhr stand der Goldpreis bei 2.850,69 US-Dollar. Damit liegt der Kurs am Abend -0,60 Prozent niedriger als am Vortag (2.867,76 US-Dollar).

Zeitgleich verringert sich der Silberpreis um -0,46 Prozent auf 32,19 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 32,34 US-Dollar.

Zudem steigt der Platinpreis. Um 0,18 Prozent verstärkt sich der Platinpreis um 20:33 Uhr auf 987,50 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 985,75 US-Dollar lag.

Daneben präsentiert sich der Palladiumpreis mit Verlusten. Um 20:39 Uhr notiert der Palladiumpreis -2,89 Prozent niedriger bei 975,00 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 1.004,00 US-Dollar.

Daneben sinkt der Ölpreis (Brent) um -0,54 Prozent auf 74,29 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 74,61 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Baumwolle am Donnerstagabend hinzu. Um 0,06 Prozent auf 0,66 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Baumwolle bei 0,66 US-Dollar.

Daneben wertet der Kaffeepreis um 19:30 Uhr auf. Es geht 0,81 Prozent auf 4,03 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 3,98 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Orangensaftpreis Verluste. Um 20:00 Uhr fällt der Orangensaftpreis um -1,21 Prozent auf 4,38 US-Dollar. Am Vortag standen noch 4,43 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gibt der Zuckerpreis am Donnerstagabend nach. Um -1,06 Prozent auf 0,20 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Zuckerpreis bei 0,20 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net