Bitcoin-HODLER mit Bilanz

Der als Bitcoin-HODLER bekannte US-Softwarekonzern MicroStrategy hat am Mittwoch nach US-Handelsschluss seine Bücher geöffnet.

MicroStrategy erzielte im vierten Quartal 2024 ein EPS in Höhe von -3,03 US-Dollar. Analysten hatten erwartet, dass im Berichtszeitraum ein Quartalsverlust von -0,091 US-Dollar je Aktie zustande kommen würde. Im Vorjahreszeitraum hatte der Bitcoin-HODLER split-bereinigt einen Gewinn von 0,58 US-Dollar je Aktie erzielt. MicroStrategy hatte im Sommer 2024 einen Aktiensplit im Verhältnis 1:10 durchgeführt.

Der Quartalsumsatz von MicroStrategy belief sich im letzten Jahresviertel auf 120,697 Millionen US-Dollar, nach 124,5 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. In ihren Prognosen hatten die Analysten den Umsatz im Berichtszeitraum auf 122,5 Millionen US-Dollar geschätzt.

Im gesamten Geschäftsjahr lag das EPS des Konzerns um Michael Saylor bei -6,06 US-Dollar. Die Erwartungen der Analysten hatte sich auf einen Verlust von 2,521 US-Dollar je Anteilsschein belaufen. Den Jahresumsatz bezifferte MicroStrategy mit 463,456 Millionen US-Dollar. Hier hatten die Experten einen Wert von 467,1 Millionen US-Dollar erwartet.

Zum 31. Dezember hielt das Unternehmen außerdem 447.470 Bitcoin mit einem Marktwert von 41,789 Milliarden US-Dollar. Der Buchwert der digitalen Vermögenswerte betrug 23,909 Milliarden US-Dollar, die durchschnittlichen Kosten pro Bitcoin wurden mit 62.503 US-Dollar angegeben.

MicroStrategy sammelt weiter Geld für Bitcoin-Käufe ein

Durch den Verkauf von Vorzugsaktien hat MicroStrategy außerdem erneut 584 Millionen US-Dollar von institutionellen wie auch privaten Anlegern eingenommen, um weiter in Bitcoin zu investieren. Dabei stets im Blick: Das ehrgeizige Drei-Jahres-Ziel, insgesamt 42 Milliarden US-Dollar in die Kryptowährung zu investieren. Dazu teilte das Unternehmen mit, bereits fast die Hälfte seiner geplanten Bitcoin-Käufe (etwa 20,5 Milliarden US-Dollar) seit Ende Oktober letzten Jahres abgeschlossen zu haben. Damit kommt MicroStrategy derzeit auf einen Gesamtbestand von etwa 471.107 Bitcoin.

"Wir haben bereits 20 Milliarden US-Dollar unseres 42-Milliarden-Plans umgesetzt - viel schneller als ursprünglich geplant. Gleichzeitig treiben wir die digitale Transformation in den Finanzmärkten weiter voran", merkte so auch CEO Phong Le zufrieden an.

Aus MicroStrategy wird "Strategy"

MicroStrategy gab ebenso bekannt, fortan unter dem Namen "Strategy" zu firmieren. Damit einher geht ein neues Logo sowie eine neue Markenfarbe.

Im US-Handel an der NASDAQ zeigt sich die MicroStrategy-Aktie nach anfänglichen Gewinnen zeitweise 1,15 Prozent tiefer bei 332,90 US-Dollar.

