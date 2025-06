Index im Fokus

Börse New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen

09.06.25 22:32 Uhr

Am Montag legten Anleger in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Montag schloss der NASDAQ 100 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 21.797,87 Punkten ab. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,080 Prozent höher bei 21.779,18 Punkten in den Handel, nach 21.761,79 Punkten am Vortag. Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 21.855,15 Punkte, das Tagestief hingegen 21.729,30 Zähler. So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn Noch vor einem Monat, am 09.05.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 20.061,45 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 20.201,37 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, einen Stand von 19.000,95 Punkten auf. Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 3,92 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 22.222,61 Punkte. Bei 16.542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert. NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Enphase Energy (+ 5,05 Prozent auf 43,26 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 4,94 Prozent auf 517,60 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4,77 Prozent auf 121,73 USD), Microstrategy (+ 4,71 Prozent auf 392,12 USD) und Tesla (+ 4,55 Prozent auf 308,58 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil AppLovin A (-8,21 Prozent auf 383,60 USD), Intuitive Surgical (-5,55 Prozent auf 526,15 USD), T-Mobile US (-3,22 Prozent auf 237,95 USD), Warner Bros Discovery (-2,95 Prozent auf 9,53 USD) und Fortinet (-2,73 Prozent auf 102,08 USD). Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 40.947.411 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 3,060 Bio. Euro heraus. Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick Die JDcom-Aktie hat mit 7,51 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Im Index bietet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,99 Prozent die höchste Dividendenrendite. Redaktion finanzen.net

