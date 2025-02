Kursziele angehoben

Am Dienstag hat die Palantir-Aktie nach der Veröffentlichung der jüngsten Quartalsergebnisse den Turbo gezündet und neue Höchststände erreicht. Aufgrund des beeindruckenden Wachstums im vierten Quartal haben nun zahlreiche Wall Street-Experten ihre Kursziele für die Palantir-Aktie angepasst.

• Palantir überzeugt mit Wachstum und Prognose

• Palantir-Aktie mit neuem Rekordhoch

• Wall Street-Analysten reagieren auf Palantir-Zahlen

Palantir konnte die hohen Erwartungen, die an das KI-Unternehmen aus den USA gestellt wurden, im vierten Geschäftsquartal 2024 deutlich schlagen. So schoss der Gewinn je Aktie von 0,04 US-Dollar im Vorjahr auf 0,14 US-Dollar je Anteilsschein nach oben, die Erlöse stiegen derweil von 608,4 Millionen US-Dollar auf 827,5 Millionen US-Dollar, was einem Plus von 36 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Beide Kennzahlen lagen über den von Analysten vorab erwarteten Werten.

Palantir-Aktie in Rekordlaune

Palantir-Anleger feierten die überaus positive Entwicklung mit satten Zukäufen. So stieg die Palantir-Aktie im Dienstagshandel an der NASDAQ letztlich um 23,99 Prozent auf 103,83 US-Dollar. Bei 106,91 US-Dollar wurde zudem ein neues Rekordhoch markiert. Die Kursentwicklung der Palantir-Aktie verlief in der Vergangenheit überaus positiv. So legte das Papier in den letzten 12 Monaten um satte 374,76 Prozent zu.

Überzeugende Prognose

Auch für das Gesamtjahr hat das auf Datenanalyse fokussierte Software-Unternehmen eine überzeugende Umsatzprognose vorgelegt, da Palantir insbesondere von der zu erwartenden hohen Nachfrage nach Software-Lösungen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) profitieren dürfte. So geht das Unternehmen davon aus im Geschäftsjahr 2025 circa 3,75 Milliarden US-Dollar umzusetzen, das bereinigte Betriebsergebnis werde derweil bei 1,57 Milliarden US-Dollar liegen.

Kommerzielles Geschäft wächst

Die vorgelegte Bilanz von Palantir zeichnete sich durch ein starkes Wachstum der gewerblichen Einnahmen des Unternehmens aus. Diese stiegen in 2024 um 31 Prozent auf 372 Millionen US-Dollar. Die Einkünfte aus Aufträgen für die US-Regierung wuchsen um 40 Prozent auf 455 Millionen US-Dollar. Die Entwicklung zeigt, dass das Unternehmen, das in erster Linie als Auftragsnehmer für Verteidigungs- und Nachrichtendienste bekannt ist, sich vermehrt ein Standbein im kommerziellen Geschäft in den USA aufbaut.

Palantir von KI-Entwicklung angetrieben

Palantir glaubt, dass KI-Modelle zu einem "Massenprodukt" werden können, wie es bereits das Aufkommen des chinesischen Textroboters DeepSeek R1 zeige: "Sie werden besser, sowohl bei geschlossenen als auch bei offenen Modellen, aber sie werden auch immer ähnlicher, und der Preis für Inferenzen sinkt wie ein Stein", so Palantir-CEO Alex Karp im Rahmen des Conference Calls. Palantir könnte von einer solchen standardisierten KI-Kostenstruktur in besonderer Weise profitieren, meint Chief Revenue Officer Ryan Taylor: "Mit der zunehmenden Verbreitung von KI-Modellen explodiert das Angebot an KI-Rohstoffen." Während sich zahlreiche Unternehmen darauf fokussieren würden, eigene KI-Modelle anzubieten, konzentriere sich Palantir darauf, diesen neuen Strom an Daten in ein einziges Modell zu gießen, das dann wiederum trainiert und in den Alltag integriert werden könne.

Wall Street-Analysten reagieren auf Palantir-Zahlen

Der optimistische Ausblick sowie die Aussicht, von der KI-Revolution auf besondere Weise profitieren zu können, veranlasste zahlreiche Analysten dazu, ihre Kursziele für die Palantir-Aktie nach oben zu schrauben.

Wie TheStreet schreibt, hat Morgan Stanley-Analyst Sanjit Singh das Kursziel von 60 auf 95 US-Dollar angehoben und bei der Begründung auf die "starke KI-Story, die in diesem frühen Stadium des [generativen] KI-Zyklus auf dem Markt Anklang findet" verwiesen. So gäbe es trotz der hohen Bewertung "in den nächsten drei bis vier Quartalen keine Abwärtskatalysatoren", weshalb das Preisziele nach oben angepasst worden sei.

D.A. Davidson schraubte das Kursziel sogar noch höher, nämlich von 58 auf 105 US-Dollar, wie TheStreet berichtet. Analyst Gil Luria verwies dabei auf ein "hervorragendes Quartal, in dem sich das Umsatzwachstum aufgrund der ungebrochenen Nachfrage nach KI-Lösungen in den USA weiter beschleunigte". Der gute Lauf von Palantir dürfe sich zudem fortsetzen, da das Unternehmen weiterhin gut positioniert sei, "um von der Unterstützung der Kunden bei der effektiven Nutzung von LLMs [Large Language Models] durch seine Ontologie zu profitieren."

Nicht alle Experten teilen jedoch den extremen Optimismus der Wall Street-Kollegen. So hat RBC Capital zwar das Kursziel für Palantir ebenfalls von 29 auf 40 US-Dollar erhöht, Analyst Rishi Jaluria blickt jedoch mit Sorge auf die hohe Bewertung der Palantir-Aktie. "Insgesamt waren die Ergebnisse sowohl im staatlichen als auch im kommerziellen Bereich besser als erwartet, aber unsere Bedenken hinsichtlich der Wachstumsmöglichkeiten und der Produktdifferenzierung bleiben bestehen", so Jaluria laut TheStreet. Er behielt sein Underweight-Rating bei.

Besonders optimistisch zeigte sich hingegen Cantor Fitzgerald-Analyst Thomas Blakey, der sein Kursziel laut TheStreet von 26 auf 98 US-Dollar anhob. So sieht Cantor Fitzgerald Palantir "weiterhin als führendes Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) an". Zudem glaube das Analysehaus, dass Palantir "mit seinem Angebot an Unternehmenssoftware und -dienstleistungen erst am Anfang seines Weges steht, Branchen und Regierungen zu verändern".

So wird die Palantir-Aktie nun bewertet

Insgesamt kommt die Palantir-Aktie bei TipRanks nach den Quartalszahlen auf Grundlage der Ratings von 18 Wall Street-Analysten auf ein durchschnittliches Kursziel von 81,47 US-Dollar und eine Hold-Bewertung (zwei Kaufempfehlungen, elf Hold-Bewertungen und fünf Verkaufsempfehlungen).

Im nachbörslichen NASDAQ-Handel notierte die Palantir-Aktie am Dienstag 0,9 Prozent im Minus bei 102,90 US-Dollar. Am Mittwoch geht es vorbörslich zeitweise um 1,20 Prozent nach unten auf 102,58 US-Dollar.

