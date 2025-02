Kühltechnologie

Super Micro erweitert sein Portfolio mit neuen NVIDIA Blackwell-basierten KI-Rechenzentrumslösungen. Diese bieten dank fortschrittlicher Luft- und Flüssigkeitskühlung eine höhere Effizienz.

• Super Micro stellt neue KI-Rechenzentrumslösung vor

• Neue Kühltechnologie sorgt für hohe Effizienz

• Anleger reagieren wohlwollend



Super Micro stellt neue NVIDIA Blackwell-basierte KI-Rechenzentrumslösungen vor

Super Micro, ein führender Anbieter von IT-Komplettlösungen, hat die Produktionsverfügbarkeit seiner neuen KI-Rechenzentrumslösungen bekannt gegeben, die auf der NVIDIA Blackwell-Plattform basieren. Diese skalierbaren Systeme ermöglichen laut der entsprechenden Pressemitteilung eine schnelle Bereitstellung von KI-Workloads und bieten eine breite Auswahl an luft- und flüssigkeitsgekühlten Konfigurationen mit mehreren CPU-Optionen.

Laut Charles Liang, CEO von Super Micro, befindet sich die KI-Branche in einer Phase des Wandels.

"In diesem transformativen Moment der KI, in dem Skalierungsgesetze die Grenzen der Rechenzentrumskapazitäten verschieben, bieten unsere neuesten NVIDIA Blackwell-basierten Lösungen, die in enger Zusammenarbeit mit NVIDIA entwickelt wurden, herausragende Rechenleistung", erklärt er. "Super Micros NVIDIA Blackwell GPU-Angebote in Plug-and-Play-skalierbaren Einheiten mit fortschrittlicher Flüssigkeits- und Luftkühlung ermöglichen es Kunden, eine Infrastruktur bereitzustellen, die zunehmend komplexe KI-Workloads unterstützt und gleichzeitig eine außergewöhnliche Effizienz beibehält. Dies unterstreicht unser Engagement für die Bereitstellung nachhaltiger, hochmoderner Lösungen, die KI-Innovationen beschleunigen."

Hocheffiziente Kühltechnologie und leistungsstarke GPU-Systeme

Die neue Generation der NVIDIA HGX B200 8-GPU-Systeme von Super Micro setzte dabei auf eine verbesserte Flüssigkeits- und Luftkühlung, die die Kühlleistung gegenüber vorherigen Generationen verdoppelt.

Darüber hinaus bietet Super Micro mit dem NVIDIA HGX B200 10U-System eine neue luftgekühlte Variante, die trotz optimierter thermischer Architektur eine hohe Leistungsdichte beibehält. Bis zu vier dieser Systeme können in einem Rack installiert werden, wodurch Unternehmen von einer bis zu 15-mal höheren Inferenz- und dreimal höheren Trainingsleistung profitieren.

Super Micro unterstreicht damit sein Engagement für nachhaltige und leistungsstarke KI-Rechenzentren mit einem umfassenden Angebot, das von der Proof-of-Concept-Phase bis zur vollständigen Implementierung reicht, heißt es weiter in der Mitteilung. Die Systeme sind für den Einsatz mit der NVIDIA AI Enterprise-Software optimiert, wodurch Unternehmen ihre KI-Modelle effizienter entwickeln und bereitstellen können. Mit Produktionsstätten in den USA, Europa und Asien gewährleiste Super Micro zudem eine pünktliche Lieferung sowie reduzierte Gesamtbetriebskosten und Umweltauswirkungen.

So reagiert NASDAQ-Aktie Super Micro

Anleger nehmen die Nachrichten zu den neuen KI-Rechenzentrumslösungen wohlwollend auf. Nachdem es bereits im vorbörslichen Handel zwischenzeitlich um über 6 Prozent aufwärtsging, steigt das Papier im regulären NASDAQ-Handel zeitweise um 9,74 Prozent auf 32,01 US-Dollar. Auch die NVIDIA-Aktie gewinnt unterdessen um 3,39 Prozent auf 122,68 US-Dollar.

