Marktbericht aktuell

Der Zoll-Streit bewegt den deutschen Aktienmarkt am Dienstag wie schon zu Wochenbeginn weiter.

Zum Handelsstart verbuchte der DAX einen kleinen Gewinn von 0,22 Prozent auf 21.474,79 Punkte und versuchte sich damit an einer Stabilisierung. Diese Tendenz kann er jedoch nicht beibehalten und rutscht nun erneut auf rotes Terrain ab.

Zum Wochenstart hatten die von Donald Trump angekündigten Zölle das Börsenbarometer tief ins Minus gedrückt und seine Rekordrally jäh beendet. Erst am Freitag markierte der deutsche Leitindex bei 21.800,52 Punkten ein neues Allzeithoch und bei 21.732,05 Einheiten einen Rekordschlussstand.

Trump setzt Zölle auf mexikanische und kanadische Waren vorerst aus

US-Präsident Trump hat aseine Pläne für Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Waren aus Mexiko und Kanada nach getrennten Treffen mit den Staats- und Regierungschefs beider Länder ausgesetzt. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau erklärte, dass die angedrohten Zölle für "mindestens" 30 Tage ausgesetzt worden seien. Zuvor hatte Trump nach Gesprächen mit der mexikanischen Präsidentin Claudia Sheinbaum Pardo eine ähnliche Aussetzung der Zölle auf mexikanische Importe angekündigt. Die USA und Mexiko "haben sich darauf geeinigt, die erwarteten Zölle für einen Monat auszusetzen, in dem wir Verhandlungen unter der Leitung von Außenminister Marco Rubio, Finanzminister Scott Bessent und Handelsminister Howard Lutnick sowie hochrangigen Vertretern Mexikos führen werden", so Trump. Die mexikanische Präsidentin bestätigte die Aussetzung der Zölle. Mexiko werde 10.000 Soldaten der Nationalgarde an die Grenze verlegen, um den Drogenhandel zu unterbinden, sagte sie.

Handelsstreit: China holt zum Gegenschlag aus

Als Antwort auf die Zölle auf Einfuhren aus China hat die Volksrepublik mit Gegenzöllen reagiert. Wie das Finanzministerium in Peking mitteilte, sollen Zusatzzölle in Höhe von 15 Prozent auf Kohle und verflüssigtes Erdgas aus den USA erhoben werden. Für Öl und landwirtschaftliche Maschinen soll demnach ein Zusatzzoll von zehn Prozent gelten.

Bilanzsaison nimmt Fahrt auf

Derweil geht die Berichtsaison weiter und nimmt deutlich an Fahrt auf: So rückt von den heimischen Bluechips Infineon nach übertroffenen Erwartungen in den Fokus. In der zweiten Reihe richten sich die Blicke auf die Siltronic-Aktien, nachdem bekanntgegeben wurde, dass die Dividende massiv eingedampft wird.

