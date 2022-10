Anleger nehmen Gewinne mit: DAX pendelt am Frankfurter Aktienmarkt um 13.100 Punkte

Der DAX steigt mit einem Minus von 1,04 Prozent bei 13.072,92 Punkten in den Handel ein. Auch im Verlauf bleibt der Leitindex auf rotem Terrain.

Anleger nehmen nach dem bisher erfreulichen Wochenverlauf Gewinne mit.

US-Big Tech enttäuscht

In New York hatten sich am Vortag Technologiewerte schwach entwickelt. Nachbörslich enttäuschten zudem Amazon und Apple die Anleger. "Nachdem bereits Tech-Schwergewichte wie Alphabet, Microsoft oder Meta Platformsmit ihren Zahlenwerken beziehungsweise Ausblicken die Erwartungen verfehlt hatten, bestand die Hoffnung, dass Amazon und Apple die Lage retten könnten", schrieb Michael Hewson von CMC Markets UK. "Eine vergebliche Hoffnung."

Berichtssaison geht auch hierzulande weiter

Hierzulande richten sich die Blicke auf Airbus und Volkswagen (VW) vz oder auch die Deutsche Telekom, nach den Zahlen der Tochter T-Mobile US. Zudem standen heimische Verbraucherpreise für Oktober auf der Agenda. Gegen die hohe Inflation stemmt sich die Europäische Zentralbank (EZB) mit kräftigen Leitzinserhöhungen. Erst am Vortag hatte sie den Leitzins um weitere 0,75 Prozentpunkte erhöht, was Anleger aber längst erwartet hatten.

Redaktion finanzen.net mit Material von dpa (AFX)

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag