Börse Frankfurt aktuell: DAX in Grün

Marktbericht

Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich zum Start in die neue Woche eine weitere Stabilisierung ab.

Der DAX eröffnete die Sitzung 0,35 Prozent höher bei 15.439,96 Punkten. Aktuell geht es 0,32 Prozent auf 15.436,57 Zähler nach oben.

Damit orientiert er sich wieder in Richtung der exponentiellen 200-Tage-Linie bei aktuell 15.480 Punkten. Knapp über diesem längerfristigen Trendbarometer hatte die DAX-Erholung am Freitag bei 15.515 Punkten geendet, und der Index war wieder abgedreht. Letztlich hatte der DAX in der Vorwoche gut ein Prozent eingebüßt.

Lösung im US-Haushaltsstreit bringt Erleichterung

Börsianern zufolge bringt es am Montag nur vorübergehend etwas Erleichterung, dass eine drohende Zahlungsunfähigkeit der US-Regierung um etwa 45 Tage vertagt worden sei. Zuvor reagierten die Börsen in Asien am Morgen eher positiv darauf, dass sich Demokraten und Republikaner am Wochenende im Repräsentantenhaus auf einen Übergangsetat geeinigt haben.

Zinsen bleiben bestimmendes Thema

Laut den Experten der ING Bank richten sich die Blicke nun auf Kommentare von US-Notenbankern, die am Montag erwartet werden. Unter anderem werde deren Chef Jerome Powell an einer Diskussionsrunde teilnehmen, in der es neue Eindrücke zur künftigen Geldpolitik geben könne. "Die Zinsaussichten bleiben in den nächsten Wochen das A und O der Märkte", sagte am Morgen ein Marktbeobachter. Auch Einkaufsmanagerindizes, darunter der ISM-Index für die US-Industrie, werden am Montag am Markt als relevant bezeichnet.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX