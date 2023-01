Börse Frankfurt: DAX geht über 15.000-Punkte-Marke ins Wochenende

Mit dem DAX ging es zum Sitzungsbeginn am Freitag nach oben. Damit nahm der deutsche Leitindex wieder Kurs auf die psychologisch wichtige 15.000-Punkte-Marke. Diese übersprang er auch und beendete den Handel 0,76 Prozent höher bei 15.033,56 Zählern.Am Vortag hatten Sorgen vor einer Rezession in den USA den DAX auf Talfahrt geschickt. Seit Jahresbeginn steht damit aber noch immer ein Zuwachs von mehr als sieben Prozent zu Buche.

Verfallstag von Optionen

Im Blick stand der kleine Verfallstermin an den Terminbörsen, an der Eurex liefen am Mittag die Januar-Optionen auf den DAX aus und am Abend folgen die Optionen auf die Einzelaktien. Seit Tagen steht wegen der hohen Zahl offener Positionen ein so genannter Basispreis im Blick: der an der 15.000er DAX-Marke. "Die 15.000 wird damit heute auf alle Arten zum Maß aller Dinge", sagte Vermögensverwalter Thomas Altmann von QC Partners.

