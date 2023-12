Börse Frankfurt von Gewinnmitnahmen geprägt: DAX beendet Donnerstagshandel mit Verlusten

Marktbericht

Der deutsche Leitindex entfernte sich am Donnerstag weiter vom Rekordhoch.

Ein Minus von 0,39 Prozent auf 16.667,31 Punkte war beim DAX zum Start der Donnerstagssitzung an der Frankfurter Börse auszumachen. Im weiteren Handel blieb das Börsenbarometer etwas tiefer. Letztendlich verlor der Index noch 0,27 Prozent auf 16.687,42 Punkte.



Gewinnmitnahmen nach der jüngsten Rekordjagd prägten am Donnerstag das Bild am deutschen Aktienmarkt. Damit setzte sich die Tendenz der US-Börsen vom Vorabend fort. Dort war der Leitindex Dow Jones im späten Handel noch mit 1,3 Prozent ins Minus abgerutscht, nachdem er zuvor ein weiteres Rekordhoch erklommen hatte. Konjunktursorgen hatten dort das Zepter übernommen, nachdem die Anleger zuvor wochenlang die Aussicht auf sinkende Zinsen gefeiert hatten.

Konsolidierung auf hohem Niveau

In der vergangenen Woche hatte das Börsenbarometer bei 17.003 Punkten ein Rekordhoch erreicht, seitdem ist Stagnation die Devise. Anleger dürfen sich indes noch immer über einen rund 20-prozentigen Anstieg im Börsenjahr 2023 freuen.

US-Wirtschaftsdaten rücken in Fokus

Im Mittelpunkt stand am Donnerstag die Konjunktur in den USA. So war die US-Wirtschaft im Sommer etwas schwächer gewachsen als bisher bekannt. Im dritten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal auf das Jahr hochgerechnet um 4,9 Prozent, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Eine zweite Schätzung hatte einen Zuwachs um 5,2 Prozent ergeben, eine erste Erhebung hingegen das jetzige Plus von 4,9 Prozent. Analysten hatten im Schnitt 5,2 Prozent erwartet.

Zudem stieg die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA weniger als erwartet. Sie seien in der vergangenen Woche um 2.000 auf 205.000 geklettert, teilte das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mit. Analysten hatten im Schnitt einen Anstieg auf 215.000 prognostiziert.

