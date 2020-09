DAX-Anleger vor EZB-Entscheid zurückhaltend

Der DAX gewann zum Handelsauftakt 0,09 Prozent auf 13.265,51 Punkte und pendelt aktuell um die Nulllinie.

Anleger hielten sich vor der EZB-Sitzung lieber zurück, hieß es aus dem Handel. Zuletzt befand sich der deutsche Leitindex im Bereich von 13.000 Punkten auf Schlingerkurs. Auch ein Vorstoß bis auf 13.460 Punkte wurde in der Vorwoche noch scharf ausgebremst. Tags zuvor wurde der neuerliche Anstieg getrieben von der Stabilisierung an der US-Technologiebörse NASDAQ sowie der Aussicht auf eine etwas optimistischere Europäische Zentralbank (EZB).

EZB-Sitzung im Fokus

Vor allem die neuen Projektionen der Notenbanker werden nun am frühen Nachmittag mit Spannung erwartet. Zudem stellt sich die Frage, ob Notenbankchefin Christine Lagarde auf die geänderte geldpolitische Strategie der US-Notenbank Fed eingehen wird. Ihre lockere Geldpolitik wird die EZB laut Ökonomen indes bestätigen.

Angesichts der fallenden Preise in der Euro-Zone und der wirtschaftlichen Belastungen durch die Corona-Pandemie hofften einige Investoren auf zusätzliche Geldspritzen der EZB, sagte Analyst Pierre Veyret vom Brokerhaus ActivTrades. Daher könnte ein vorläufiger Verzicht auf weitere Maßnahmen zu Enttäuschung führen und Aktienverkäufe auslösen. "Die Zurückhaltung der EZB wird entweder als harter geldpolitischer Kurs oder - noch schlimmer - als machtlos gewertet werden", warnte Anlagestratege Anthony O'Brien vom Vermögensverwalter First State. Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets rechnet dagegen nicht mit Kursturbulenzen. "Für die Börse dürfte es momentan wichtiger sein, dass Fortschritte bei der Entwicklung eines Impfstoffs erzielt werden. Die Notwendigkeit zusätzlicher geldpolitischer Maßnahmen ist vorerst in den Hintergrund gerückt."

Brexit-Entwicklungen stehen unter Beobachtung

Zudem verfolgten Börsianer weiter die Brexit-Verhandlungen sehr aufmerksam. Diplomaten zufolge will die EU die Gespräche nicht abbrechen, obwohl die britische Regierung ein umstrittenes Binnenmarktgesetz vorgestellt hat, dass im Widerspruch zu internationalem Recht steht und die bereits verabschiedete Scheidungsvereinbarung mit der EU aushebeln soll.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Reuters

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag