Die Abkühlungsphase von der Rekordrally am deutschen Aktienmarkt hielt auch am Mittwoch an.

Der DAX stieg 0,07 Prozent tiefer bei 17.685,92 Punkten in den Mittwochshandel ein und beendete die Sitzung 0,10 Prozent höher bei 17.716,71 Zählern.

Am Freitag hatte der DAX bei 17.816,52 Punkten ein historisches Hoch erreicht. Seitdem tritt das Börsenbarometer auf hohem Niveau in etwa auf der Stelle. Der Auftritt des US-Notenbank Chefs Jerome Powell vor dem Kongress rückte in den Fokus.

Powell-Aussagen bringen Börsen nicht aus Tritt

Mit Spannung erwarteten Investoren Hinweise darauf, wann eine geldpolitische Lockerung bei nachlassendem Inflationsdruck ins Blickfeld der Währungshüter rückt. Die Anleger zeigten sich laut Experten beruhigt, weil Powells Worte laut vorab veröffentlichtem Redetext genau mit den Markterwartungen übereinstimmten. Der Vorsitzende der US-Notenbank Fed ließ den genauen Zeitpunkt einer ersten Zinssenkung weiter in der Schwebe. Die Inflation habe zwar deutlich nachgelassen, hieß es. Allerdings brauchten die Währungshüter "größere Zuversicht" in einen nachhaltigen Rückgang der Inflation, bevor sie die Leitzinsen senken könnten. "Powells Aussagen zum Stand der US-Wirtschaft waren bewusst sehr vorsichtig", sagte Phil Blancato, Konzernchef des Vermögensverwalters Ladenburg Thalmann in Florida. "Und was die Inflation angeht, hat er ja vollkommen recht: Wir haben das Ziel von zwei Prozent in der Tat noch nicht erreicht."

ADP: US-Privatsektor schafft weniger Stellen als erwartet

Die Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft ist im Februar etwas schwächer gestiegen als erwartet. Wie der Arbeitsmarkt-Dienstleister Automatic Data Processing Inc (ADP) berichtete, entstanden gegenüber dem Vormonat 140.000 Stellen. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein Plus von 150.000 Jobs vorausgesagt. Im Januar waren unter dem Strich 107.000 Arbeitsplätze hinzugekommen, und damit 4.000 mehr als ursprünglich gemeldet.

Beige Book & US-Wahlkampf im Fokus

Am Abend legt die US-Notenbank zudem ihren Konjunkturbericht (Beige Book) vor.

Unterdessen läuft der US-Präsidentschaftswahlkampf unweigerlich auf eine Neuauflage des Duells zwischen Donald Trump und Joe Biden hinaus. Die beiden Erzrivalen bauten am "Super Tuesday" bei den Vorwahlen ihrer Parteien wie erwartet ihre Siegesserien aus. Trumps Herausforderin Nikki Haley hat unterdessen ihre Kandidatur zurückgezogen.





