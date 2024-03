Börsen in Fernost uneins -- DHL-Gewinn bricht ein, Dividende stabil -- Bayer kann weiteren Glyphosat-Prozess in USA für sich entscheiden -- Commerzbank beendet Aktienrückkauf -- RENK im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt dürfte zur Wochenmitte knapp behauptet in den Handel starten. Der Leitindex DAX kommt rund eine Stunde vor Handelsstart kaum vom Fleck - er tendiert marginale 0,05 Prozent höher bei 17.708,00 Punkten. Der TecDAX wird ebenfalls reltiv stabil erwartet. Am Mittwoch dürften sich Investoren mit Blick auf die Anhörung des US-Notenbankchefs Jerome Powell vor dem US-Kongress zurückhalten. "Stellt der Fed-Chef die Zinssenkung im Juni infrage, könnte dies durchaus zum Show-Stopper für die Aktienmärkte werden", warnte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Damit dürfte sich die Konsolidierung am deutschen Aktienmarkt nach der vorherigen Rekordrally fortsetzen. Noch am Freitag hatte der deutsche Leitindex bei rund 17.800 Punkten ein neues Rekordhoch erreicht, seitdem geht es eher seitwärts.





Die europäischen Börsen werden am Mittwoch stabil erwartet. Der EURO STOXX 50 bewegt sich vorbörslich kaum. Im Hinblick auf die Anhörung von US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem US-Kongress dürfte es am Mittwoch zunächst wenig Bewegung an den Börsen geben. Der Auftritt Powells könnte die jüngste Hausse zumindest vorübergehend beenden. An den Finanzmärkten rechnet man mit einer ersten Zinssenkung der Fed im Juni.





An der Wall Street ging es am Dienstag bergab. Der Dow Jones Index notierte zum Handelsstart bereits etwas tiefer und gab dann weiter nach. Zum Handelsschluss ging es 1,04 Prozent auf 38.585,19 Punkte nach unten. Der NASDAQ Composite startete ebenso im Minus. Auch anschließend waren rote Vorzeichen zu beobachten. Er beendete den Handel letztlich 1,65 Prozent schwächer bei 15.939,59 Zählern. Die anfängliche Euphorie nach der jüngsten Rekordjagd schien vorerst verflogen zu sein, insbesondere im Hinblick auf die bevorstehenden wichtigen Termine in dieser Woche. Am heutigen "Super Tuesday" im US-Präsidentschaftswahlkampf gibt es parteiinterne Vorwahlen in mehr als einem Dutzend Bundesstaaten. Ein besonderes Augenmerk liegt außerdem auf der Anhörung des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses am Mittwoch. Marktteilnehmer beobachten gespannt, wie Powell die aktuelle wirtschaftliche Lage beurteilt und welche Signale er in Bezug auf geldpolitische Maßnahmen sendet. Darüber hinaus richtet sich die Aufmerksamkeit der Anleger besonders auf den US-Arbeitsmarktbericht für Februar, der am Freitag veröffentlicht wird. Ein weiterhin robustes Stellenwachstum könnte die Erwartungen an eine baldige Zinssenkung der Federal Reserve dämpfen und möglicherweise eine Verschiebung dieses Schrittes bis zum Sommer bedeuten.