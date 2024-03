10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vorbörslich wenig verändert

Der Leitindex DAX kommt rund eine Stunde vor Handelsstart kaum vom Fleck - er tendiert marginale 0,05 Prozent höher bei 17.708,00 Punkten.

Die Anhörung des US-Notenbankchefs Jerome Powell vor dem US-Kongress könnte die jüngste Hausse zumindest vorübergehend beenden. An den Finanzmärkten rechnet man mit einer ersten Zinssenkung der Fed im Juni. "Stellt der Fed-Chef die Zinssenkung im Juni infrage, könnte dies durchaus zum Show-Stopper für die Aktienmärkte werden", warnte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets.

2. Börsen in Asien uneinig

Wenig Veränderung zeigt sich in Japan: Der dortige Leitindex Nikkei 225 notiert marginale 0,02 Prozent tiefer bei 40.090,78 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland sind indes leichte Gewinne zu sehen: Für den Shanghai Composite geht es leicht um 0,26 Prozent auf 3.039,84 Zähler nach oben. Kräftiger aufwärts geht es unterdessen in Hongkong, wo der Hang Seng 1,41 Prozent auf 16.390,09 Punkte zugewinnt.

3. Bayer kann weiteren Glyphosat-Prozess in USA für sich entscheiden

Bayer hat in den Rechtsstreitigkeiten um angebliche Krebsrisiken glyphosathaltiger Unkrautvernichter in den USA einen weiteren Fall gewonnen. Zur Nachricht

4. RENK-Aktie: Alexander Sagel wird in RENK-Vorstand berufen

Alexander Sagel wird drittes Vorstandsmitglied der Rheinmetall Group. Zur Nachricht

5. Commerzbank beendet Aktienrückkauf

Die Commerzbank hat ihr am 10. Januar begonnenes Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen. Zur Nachricht

6. Symrise erfüllt Prognose - Dividende steigt trotz Gewinnrückgang

Symrise ist im abgelaufenen Geschäftsjahr weiter gewachsen, hat wegen gestiegener Rohstoff und Produktionskosten aber weniger verdient als im Vorjahr. Zur Nachricht

7. Tesla-Werk steht nach mutmaßlichem Anschlag weiter still

Nach einem mutmaßlichen Brandanschlag rechnet der US-Autobauer Tesla noch mit einem Tage langen Produktionsausfall in seinem Werk in Grünheide bei Berlin. Zur Nachricht

8. Gewinn von DHL bricht ein - stabile Dividende für 2023 und mehr Aktienrückkäufe

Die DHL Group hat im Schlussquartal weniger verdient und nach Umsatzrückgängen in mehreren Segmenten auch auf Konzernebene deutlich weniger umgesetzt. Zur Nachricht

9. Ölpreise stoppen vorerst jüngste Kursverluste

Die Ölpreise sind am Mittwoch leicht gestiegen und haben damit die Kursverluste der vergangenen beiden Tage vorerst gestoppt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 82,31 US-Dollar. Das waren 27 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung stieg um 29 Cent auf 78,44 Dollar.

10. Euro zum US-Dollar kaum verändert - Warten auf Powell-Aussagen

Der Euro hat sich am Mittwoch wenig bewegt. Die Gemeinschaftswährung wurde am Morgen bei 1,0857 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0849 Dollar festgesetzt.