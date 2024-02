Marktbericht

Mit dem DAX geht es langsam in Richtung 18.000-Punkte-Marke.

Zu Beginn des Donnerstaghandels hatte der DAX mit plus 0,19 Prozent bei 17.634,61 Punkten eine neue Bestmarke gesetzt. Zwischenzeitlich beträgt das Allzeithoch 17.711,53 Zähler. Die Rekordrally hält damit den sechsten Tag in Folge an. Aktuell kann der Leitindex um 0,38 Prozent auf 17.668,18 Einheiten zulegen.

Am Mittwoch war das Börsenbarometer bei 17.601,22 Zählern aus der Sitzung gegangen - so hoch hatte der Leitindex noch nie zuvor geschlossen.

Dabei werden am Markt heute wichtige Hinweise auf die US- Geldpolitik erwartet.

Inflationsdaten aus den USA auf Agenda

Im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen am Donnerstag die US-Inflationsdaten. Der um 14:30 Uhr (MEZ) erwartete Preisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE), der bevorzugte Inflationsindikator der US-Notenbank Fed, dürfte zeigen, dass die Preise im Januar monatlich angezogen haben. Analysten rechnen mit einem Anstieg um 0,4 Prozent im Monatsvergleich. Anzeichen einer bleibenden Inflation, einer robusten US-Wirtschaft und Kommentare einiger Fed-Vertreter haben Händler bereits dazu veranlasst, Wetten auf eine erste Zinssenkung von März auf Juni zu verschieben.

Deutsche Verbraucherpreise in Sicht

Der Inflationsdruck in Deutschland hat im Februar wie erwartet abgenommen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent und lag um 2,7 (Januar: 3,1) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg um 0,6 Prozent und eine Jahresteuerungsrate von 2,7 Prozent prognostiziert.

Starker Februar für DAX

Sollte es in letzter Minute nicht noch einen Einbruch geben, dürfte der Februar für den DAX außerordentlich stark zu Ende gehen. Bislang hat er in diesem Monat mehr als vier Prozent gewonnen und so dürfte dieser noch besser werden als der vergangene Dezember. "Globale Aktien entwickelten sich im Februar gut, unterstützt durch die KI-Thematik und eine Erholung in China", so am Donnerstag ein Aktienstratege von Jefferies.

Redaktion finanzen.net / Reuters / dpa-AFX