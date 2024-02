Asiens Börsen uneins -- Covestro verdient weniger -- AMC gernzt Verluste ein -- Salesforce mit Gewinnsprung

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex blieb auch zur Wochenmitte auf Rekordkurs. Der DAX eröffnete die Sitzung marginal höher und bewegte sich dann stets knapp in der Gewinnzone. Er erreichte im frühen Handel ein neues Allzeithoch bei 17.605,29 Zählern. Erneut auf einem Rekordschlussstand - bei 17.601,22 Punkten (plus 0,25 Prozent) ging der DAX in den Feierabend. Der TecDAX gab nach einem etwas leichteren Start hingegen weiter nach und schloss 1,11 Prozent tiefer bei 3.389,31 Stellen. Der deutsche Leitindex erreichte am heutigen Mittwoch den fünften Tag in Folge eine neue Bestmarke. "Der Aktienmarkt treibt die Anleger, die auf eine Korrektur setzen, weiter vor sich her", zitierte dpa-AFX Marktanalyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. "Rücksetzer werden zum Einstieg genutzt, was darauf schließen lässt, dass Marktteilnehmer wenig Sorge vor einer bevorstehenden Konsolidierung oder Korrektur haben", meinte die Landesbank Helaba zur Aktien-Rally. "Sie wollen vielmehr die Chance auf weitere Kursgewinne nicht verpassen". Am Donnerstag werden mit Spannung die Inflationssignale aus Europa und den USA erwartet. Zur Wochenmitte rückten die revidierten Zahlen zum US-BIP im vierten Quartal in den Fokus der Anleger. Diese fielen etwas schwächer als erwartet aus: Anstelle von 3,3 Prozent stieg das US-BIP im vierten Quartal 2023 um 3,2 Prozent an. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen gaben am Mittwoch minimal nach. Der EURO STOXX 50 begann die Mittwochssitzung minimal tiefer und blieb bis Handelsende in der Verlustzone, die Einbußen hielten sich aber in sehr engen Grenzen. Bei 4.883,77 Einheiten (minus 0,04 Prozent) schloss der Europa-Index am Mittwoch. Zur Wochenmitte herrschte unter den Anlegern in Europa Zurückhaltung, bevor in den kommenden Tagen wichtige Konjunkturdaten aus Europa und den USA auf der Agenda stehen. Die Stimmung am Markt ist dennoch weiter optimistisch, denn am Markt wird weiterhin fest mit Zinssenkungen gerechnet. Die Frage sei inzwischen nicht mehr ob, sondern wann die Notenbanken die Leitzinsen senken werden. Daneben bleibt die Berichtssaison am europäischen Parkett weiterhin ein wichtiger Faktor. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An der Wall Street ging es am Mittwoch leicht bergab. Der Dow Jones Index verlor 0,06 Prozent auf 38.949,29 Punkte. Der NASDAQ Composite gab daneben 0,55 Prozent nach und schloss bei 15.947,74 Punkten. Nach den zwei ruhigen Handelstagen zum Wochenbeginn war am Mittwoch eine etwas schwächere Tendenz an den US-Börsen wahrzunehmen. Es handelte sich hierbei um Gewinnmitnahmen nach der fulminanten Rally der Vorwochen, hieß es in Börsenkreisen. Für wieder mehr Impulse dürften die für Donnerstag terminierten US-Inflationsdaten sorgen. Am Mittwoch wurden vorbörslich neue BIP-Zahlen vorgelegt, die der Markt aber eher indifferent zur Kenntnis nahm. Das BIP stieg in den USA im vierten Quartal 2023 um 3,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem marginal höheren Wachstum von 3,3 Prozent gerechnet. Auf Unternehmensseite wurden allen voran die am Dienstag nachbörslich vorgelegten Gewinnberichte von eBay und Virgin Galactic verarbeitet. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken