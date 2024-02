Overweight von JP Morgan Chase & Co. für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Aktie im Blick

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papier wurde von JP Morgan Chase & Co.-Analyst Neil Green einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Beim anstehenden Quartalsbericht des Immobilienkonzerns dürfte sich der Anlegerfokus auf Bewertung und Renditeentwicklung richten, schrieb Analyst Neil Green in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 17:38 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 25,80 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 20,16 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. 3.024.268 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier verlor seit Jahresbeginn 2024 9,6 Prozent. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Quartalsergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 15.03.2024 präsentieren.

