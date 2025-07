Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Vormittag in Grün

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Vonovia SE. Die Vonovia SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 28,32 EUR.

Die Vonovia SE-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 28,32 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Vonovia SE-Aktie bisher bei 28,43 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 28,39 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vonovia SE-Aktien beläuft sich auf 86.563 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,81 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.03.2025 bei 24,03 EUR. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE-Aktie ist somit 15,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR an Vonovia SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,26 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 34,29 EUR.

Am 06.05.2025 legte Vonovia SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 2,26 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,67 Mrd. EUR umgesetzt.

Vonovia SE wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Vonovia SE-Anleger Experten zufolge am 31.07.2026 werfen.

In der Vonovia SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,11 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

