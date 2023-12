DAX gibt Gewinne nach erstmaligem Sprung über 17.000-er Marke wieder etwas ab: Stimmung an Börse Frankfurt bleibt gut

Marktbericht

War die Stimmung am Vortag noch verhalten, schafft der DAX am Donnerstag zum Start ein neues Allzeithoch.

Der DAX setzt seine Erholung der vergangenen Tage - nach einer kleinen Verschnaufpause am Vortag - nun auch am Donnerstag fort. Zum Start stand ein Plus von 1,09 Prozent auf 16.948,79 Punkte an der Kurstafel. Damit markierte das Börsenbarometer direkt ein neues Rekordhoch. Auch anschließend geht es weiter aufwärts: Zeitweise übersteigt das Börsenbarmeter zum ersten Mal überhaupt die Marke von 17.000 Zählern. Zuletzt geht es noch um 0,59 Prozent aufwärts auf 16.864,31 Punkte.

US-Zinsentscheid am Vorabend

Mit dem Signal für wohl etwa drei Zinssenkungen 2024 hat die US-Notenbank Fed die Hoffnungen der Anleger erfüllt. "Die einfache Botschaft der Fed-Sitzung lautet: In Anbetracht merklich gefallener Inflationsraten bedarf es keiner Leitzinsen von über 5 Prozent mehr", erklärte Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank. Die Notenbanker seien den Vorstellungen der Finanzmärkte gefolgt, die bereits sinkende Zinsen eingepreist haben. Die neue Wirtschaftsprognose der Fed deutet aber darauf hin, dass im kommenden Jahr die Zinsen sogar stärker gesenkt werden als bisher prognostiziert.

EZB folgt am heutigen Donnerstag

Die Europäische Zentralbank (EZB) beschließt vor dem Hintergrund der gesunkenen Inflation an diesem Donnerstag ihren weiteren Kurs. Die Entscheidung gibt die Notenbank im Anschluss die Ratssitzung am Nachmittag (14.15 Uhr) bekannt. Viele Volkswirte erwarten, dass die Euro-Währungshüter die Zinsen zum zweiten Mal in Folge nicht weiter erhöhen werden.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX