DAX markiert neues Allzeithoch

Mit einem Startkurs von 14.130,86 Punkten und einem Plus von 0,65 Prozent nahm der DAX zum Dienstagsstart sein Allzeithoch von 14.169,49 Zählern von Anfang Februar direkt ins Visier. Im frühen Handel gelingt ihm bei bisherigen 14.185,35 Punkten ein neuer Rekordstand.

Bei den Bund-Länder-Beratungen befürwortet Bundeskanzlerin Angela Merkel Insidern zufolge eine vorsichtige Lockerung des Corona-Lockdowns. Allerdings brauche man auch eine "Notbremse" bei wohl 100er Inzidenz für den Fall, dass die Infektionszahlen wieder in die Höhe schießen sollten.

Agenda: Konjunkturdaten und Bericht der Fed

Im Tagesverlauf stehen die Barometer für die Stimmung der Einkaufsmanager in Deutschland und den USA auf dem Terminplan. Experten erwarten für Februar jeweils ein Ergebnis auf dem Niveau des Vormonats. Gleiches gilt für die Beschäftigtenzahlen der privaten US-Arbeitsagentur ADP, die einen Vorgeschmack auf die offiziellen Daten am Freitag liefern. Hier prognostizieren Analysten den Aufbau von 177.000 Jobs. Am Abend folgt dann der Konjunkturbericht der Notenbank Fed. Vom sogenannten Beige Book versprechen sich Börsianer Hinweise auf die US- Geldpolitik .

