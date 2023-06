DAX schließlich etwas schwächer: DAX nach EZB-Zinsentscheid kurzzeitig auf Tagestief

Der DAX startete mit einem Abschlag von 0,21 Prozent bei 16.275,73 Zählern in den Handel. Nach der am Nachmittag verkündeten Zinsentscheidung der EZB sackte das Börsenbarometer zeitweise 0,9 Prozent auf 16.165,66 Punkte - und damit auf ein Tagestief - ab. Zum Handelsschluss notierte der deutsche Leitindex jedoch nur noch marginale 0,13 Prozent tiefer bei 16.290,12 Einheiten.

Zinspause in den USA - EZB erhöht Leitzins weiter

Die Euro-Währungshüter legten im Kampf gegen die anhaltend hohe Inflation mit der achten Zinserhöhung in Folge nach. Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) beschloss eine Anhebung der Leitzinsen um weitere 0,25 Prozentpunkte. Ökonomen hatten mit der Anhebung im Schnitt gerechnet. Zudem geht die EZB in diesem Jahr von einem etwas geringeren Wirtschaftswachstum und einer höheren Inflation in der Eurozone aus als noch vor drei Monaten erwartet. "Die Europäische Zentralbank hält am Zinserhöhungskurs fest und sie lässt die Tür für weitere Schritte offen", konstatierte Helaba-Volkswirt Ulrich Wortberg. Zudem sei darauf hingewiesen worden, dass die Inflation den neuen Projektionen der EZB zufolge für eine zu lange Zeit zu hoch bleibt. "Gleichwohl gilt es zu berücksichtigen, dass die konjunkturellen Perspektiven eher getrübt sind. Vor allem die rückläufige Geldmengenentwicklung und die schwachen Stimmungsbarometer in der Industrie weisen auf Risiken hin. Vor diesem Hintergrund sollte der Zinserhöhungszyklus bereits weit vorangeschritten sein", so Wortberg.

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hatte dagegen nach zehn Zinserhöhungen in Folge vorerst eine Pause eingelegt und ihren Leitzins am Mittwoch unverändert belassen.

