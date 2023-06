Vor EZB-Zinsentscheid: DAX etwas niedriger -- Siemens plant Milliardeninvestitionen -- Bain will SoftwareONE kaufen -- HUGO BOSS hebt Mittelfristziele an -- Brenntag, METRO im Fokus

Werbung

In Deutschland geht es am Donnerstag leicht abwärts. Der DAX ging mit einem kleinen Minus von 0,21 Prozent bei 16.275,73 Punkten in den Handel und behält diese Tendenz auch weiterhin bei, wobei er sich immer weiter an die Nulllinie vortastet. Der TecDAX gab anfänglich 0,16 Prozent auf 3.246,63 Zähler nach und kann mittlerweile leicht ins Plus drehen. Alle Augen sind am Donnerstag auf den für den Nachmittag (14.15 Uhr) anberaumten Zinsentscheid der EZB gerichtet. Es wird mit einer weiteren Erhöhung des Leitzinses gerechnet. Am Vorabend hatte die US-Notenbank Fed eine Zinspause verkündet, jedoch angedeutet, dass es in diesem Jahr noch weitere Erhöhungen geben könnte. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Börsen geben am Donnerstag leicht nach. Der EURO STOXX 50 eröffnete den Handel 0,05 Prozent schwächer bei 4.373,58 Punkten und fällt im Anschluss etwas weiter zurück. Tagesthema ist am Donnerstag der Zinsentscheid der EZB, welcher am Nachmittag erwartet wird. Anleger rechnen mit einer weiteren Anhebung des Leitzinses. Die US-Notenbank Fed hatte am Vorabend hingegen eine Zinspause verkündet. Sie schließt jedoch weitere Erhöhungen in diesem Jahr nicht aus. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen präsentierten sich zur Wochenmitte uneins. Der Dow Jones Index eröffnete die Sitzung bereits tiefer und rutschte im Verlauf noch deutlicher ins Minus. Er beendete den Tag letztlich mit einem Abschlag von 0,68 Prozent bei 33.980,72 Punkten.

Der technologielastige NASDAQ Composite verbuchte derweil Gewinne, nachdem er marginal im Minus gestartet war. Sein Schlussstand: 13.626,48 Zähler (+0,39 Prozent). Nach den am Dienstag veröffentlichten US-Inflationsdaten stand am Mittwoch die US-Notenbank im Fokus der Anleger: Nach zehn Anhebungen des Leitzinses in Folge legte die Fed wie erwartet eine Zinspause an. Die Währungshüter beließen den Leitzins unverändert in einer Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent. Was Anleger verschnupft reagieren ließ, war die Aussicht auf mögliche weitere Zinserhöhungen. Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners sprach gegenüber der Deutschen Presse-Agentur von "zumindest einer kleinen Zäsur", allerdings lasse "die Fed die Tür für weitere Erhöhungen deutlich mehr als einen Spalt weit offen." Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken