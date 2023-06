Siemens-Aktie fester: Siemens plant 2023 Milliardeninvestitionen

Aktien in diesem Artikel Siemens 165,60 EUR

Vornehmlich fließe das Geld in neue Produktionskapazitäten, aber auch in Innovationseinrichtungen und Ausbildungszentren, wie der Technologiekonzern in München mitteilte.

Siemens kündigte aktuell den Bau einer neuen High-Tech-Fabrik in Singapur für rund 200 Millionen Euro an und den Ausbau der bestehenden digitalen Fabrik im chinesischen Chengdu für 140 Millionen Euro. Mit den bisher in diesem Jahr angekündigten verschiedenen Investitionen, darunter für 220 Millionen Dollar der Bau einer neuen Fertigungsanlage für Züge in North Carolina, sind bereits knapp 1 Milliarde Euro gebunden, wie ein Siemens-Sprecher sagte.

Mit der Fabrik in Singapur will Siemens die stark wachsenden Märkte in Südostasien noch besser bedienen, wie es hieß. Sie werde einen neuen Standard für Vernetzung setzen. Mit dem Ausbau in Chengdu will Siemens die regionalen Wachstumschancen in China für China bestmöglich nutzen können.

Überdies sollen in diesem Geschäftsjahr rund 500 Millionen Euro mehr in Forschung und Entwicklung fließen als im Vorjahr. Konzentriert werden die Investitionen auf die Felder künstliche Intelligenz und industrielles Metaversum.

Siemens-Mittelfristprognose könnte erhöht werden

Siemens wird sein vor zwei Jahren festgelegtes Mittelfristziel von 5 bis 7 Prozent jährlichem Wachstum möglicherweise erhöhen. Das hat Vorstandschef Roland Busch in einem Interview mit dem Handelsblatt angedeutet. "Wir überprüfen derzeit unsere Mittelfristplanung", sagte Busch der Zeitung anlässlich der Ankündigung, ein neues Werk in Singapur zu bauen und die Kapazitäten im chinesischen Automatisierungwerk Chengdu um 40 Prozent aufzustocken.

Siemens geht laut Zeitung in internen Planungen davon aus, dass seine Märkte in den nächsten Jahren im Schnitt um jeweils 7 Prozent wachsen. "Wir wollten Marktanteile gewinnen", sagte Busch. Damit müsste der Konzern oberhalb der bislang angestrebten 5 bis 7 Prozent landen.

Im XETRA-Handel notiert die Siemens-Aktie zeitweise 0,55 Prozent fester bei 165,24 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

