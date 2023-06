NASDAQ-Aktie Tesla: Model S & Model X kommen mit neuer Autopilot-Hardware - Auch wieder mit Radar?

Aktien in diesem Artikel Tesla 232,20 EUR

• Teslas "Vision Only"-Konzept führte zu einem Rückschlag in der Autopilot-Entwicklung• Tesla scheint wieder auf Radarsysteme setzen zu wollen• Model S & Model X sind bereits mit neuer Autopilot-Hardware ausgestattet

Ingenieure wollten Radar behalten

Vor etwa zwei Jahren kündigte Tesla an, das Radarsystem in seinen neuen Fahrzeugen abzuschaffen, um auf das sogenannte "Vision Only"-Konzept umzusteigen. Musk argumentierte damals, dass die Fahrzeuge bereits mit acht Kameras ausgestattet seien, die die Straße überwachen und Gefahren in jeder Richtung erkennen könnten, was schließlich ausreichen sollte. Einige ehemalige Mitarbeiter, die anonym bleiben wollten, berichteten der Washington Post, dass einige der Tesla-Ingenieure entsetzt über diese Veränderung waren. Ein Umstand über den zuvor nicht berichtet wurde. Damals sollen sich eben diese Ingenieure an eine vertraute frühere Führungskraft gewendet haben, um gemeinsam nach einem Weg zu suchen, wie sie Musk dieses Vorhaben ausreden könnten. "Ich wusste einfach, dass es nicht sicher sein würde, diese Software auf die Straße zu bringen", erklärte ein ehemaliger Tesla-Autopilot-Ingenieur gegenüber der Washington Post. Die Sorge der Mitarbeiter bestand darin, dass die Teslas ohne Radar anfällig für grundlegende Wahrnehmungsfehler seien, wenn die Funktion der Kameras zum Beispiel durch Regentropfen oder sogar helles Sonnenlicht eingeschränkt werden. Dies könne dann schließlich zu Problemen und sogar Unfällen führen. Musk ließ sich von seinen Mitarbeitern jedoch nicht umstimmen und kurz nach der entsprechenden Ankündigung im Mai 2021 begann das Unternehmen, das Radarsystem in ihren Autos abzuschaffen.

Unabhängig von der Art des erkannten Objekts veranlassen Radar-Sensoren eine Bremsung, sobald sie es erfassen. Im Gegensatz dazu erfassen die Kameras jedoch Bilder, die sie zunächst interpretieren müssen. Dies wird jedoch schwierig bis unmöglich, wenn die Bilder unscharf oder überbelichtet sind. In den folgenden zwei Jahren musste der US-amerikanische Elektroautohersteller deshalb mit den Ergebnissen dieser Veränderung auskommen. Immer wieder gab es Berichte und Skandale zu Unfällen, die im Zusammenhang mit dem Tesla-Autopiloten entstanden sind. Die Washington Post macht dabei ein nicht zu unterschätzendes Wachstum an Fehlern aus. So soll allein die Zahl der Bremsungen wegen nicht vorhandener Hindernisse von 34 Beschwerden in 22 Monaten auf 107 Beschwerden in nur drei Monaten gestiegen sein.

Tesla setzt beim Autopiloten wohl wieder auf Radar

Seit einiger Zeit kommen nun vermehrt Berichte auf, dass Tesla beim Autopiloten wieder auf die Radarsensoren setzen wolle. Dem Handelsblatt zufolge habe der Autobauer Unterlagen bei der US-Aufsicht Federal Communications Commission (FCC) eingereicht, die Hinweise darauf geben, dass das Unternehmen bald ein neues 4D-Radarsystem in seine Fahrzeuge integrieren will. Damit würde Tesla der allgemeinen Ansicht der Branche folgen, dass sicheres autonomes Fahren nicht ohne Radar zu bewerkstelligen ist.

Nun scheint es so, als hätte Tesla tatsächlich damit begonnen, sein neues Radarsystem in neue Fahrzeuge zu integrieren. So veröffentlichte ein Twitter-User kürzlich ein Bild von einem Fahrzeug-Teil eines im Mai produzierten Model X, mit dem Kommentar: "Für alle, die ein Label sehen wollten, um zu bestätigen, dass es sich um ein Radarmodul in den HW4-Fahrzeugen handelt, hier ist es."

For anyone who needed to see a label to confirm it’s a radar module in the HW4 cars, here you go.@DirtyTesLa @WholeMarsBlog pic.twitter.com/wy3iuYceN1 - Shaun (@sw_ev) May 31, 2023

Bei der Frage, ob die neuen Modelle tatsächlich bereits wieder über Radar verfügen, scheiden sich dennoch die Geister. Der YouTuber Dirty Tesla erklärte zum Beispiel in einem Video, dass alle zugänglichen Informationen nicht dafür sprächen, dass Tesla seine Fahrzeuge bereits mit Radar ausstatte. Diese Aussage trifft er jedoch, ohne selbst einen Blick auf eines der neuen Modelle zu werfen.

Model S & Model X mit neuer Autopilot-Hardware

Wie TeslaMag berichtet, soll zumindest die neue Autopilot-Hardware "HW4" nicht erst wie zunächst angekündigt mit dem Cybertruck verbaut werden, sondern findet bereits bei den aktuellen Model S und Model X Anwendung. Als nächstes solle diese Veränderung weltweit auch beim Model 3 und Model Y implementiert werden. Beim Model Y sei der Vorgang bereits im Gange. Die neue Autopilot-Hardware wird wohl jedoch keine neuen Veränderungen einführen. Im Gegenteil, obwohl zumindest beim Model S und Model X angeblich wieder ein Radar vorhanden sein soll, sollen einige Funktionen sogar fehlen. Dem IT-Experten @greentheonly nach sei ein Teil des HW4-Pakets außerdem ein neuer Computer, der Anschlüsse für mehr Kameras sowie auch wieder für einen Radar-Sensor biete. Doch von zusätzlichen Kameras fehle bei den neuen Model S und Model X noch jede Spur. Tatsächlich sollen in der Einheit im Rückspiegel mit HW4 sogar offenbar nur noch zwei statt vorher drei Kameras verbaut worden sein.

