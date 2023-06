Mittwoch an der Börse: 10 wichtige Fakten - Fed-Leitzinsentscheid im Fokus

Anleger dürften am Mittwoch vor Verkündung des Fed-Leitzinsentscheid zunächst abwarten. Der DAX zeigt sich vorbörslich zeitweise um nur 0,03 Prozent schwächer bei 16.234,77 Punkten.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

An den wichtigsten asiatischen Handelsplätzen sind zur Wochenmitte gemischte Vorzeichen zu sehen. Der japanische Leitindex Nikkei legt gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um 1,73 Prozent auf 33.590 Punkte zu. Auf dem chinesischen Festland weist der Shanghai Composite zur gleichen Zeit ein Plus von 0,09 Prozent auf 3.236 Einheiten aus. Verluste gibt es hingegen in Hongkong: Der Hang Seng steht gleichzeitig um 0,42 Prozent tiefer bei 19.440 Zählern.

3. Bundesregierung könnte thyssenkrupp mit Milliardenbetrag unterstützen

Die Bundesregierung kann ein umfangreiches Wasserstoffprojekt von thyssenkrupp voraussichtlich mit zwei Milliarden Euro Steuergeldern fördern. Im Umfeld des Grünen-geführten Bundeswirtschaftsministeriums erfuhr Reuters am Dienstag, es habe in den Verhandlungen mit der EU-Kommission zu den Staatshilfen jetzt Fortschritte gegeben. Zur Nachricht

4. US-Richter setzt Übernahme-Deal von Microsoft und Activision Blizzard vorläufig aus

Die Übernahme der Videospiele-Firma Activision Blizzard durch Microsoft ist vorläufig von einem US-Richter blockiert worden. Er setzte den Deal am Dienstag zunächst bis zur Entscheidung über eine von der Handelsaufsicht FTC beantragte Einstweilige Verfügung gegen die rund 69 Milliarden Dollar teure Übernahme aus. Eine Anhörung darüber wurde für den 22. und 23. Juni angesetzt. Zur Nachricht

5. Schweizer Highlight Communications prüft Verkauf von Sport1-Mediengruppe

Der Schweizer Medienkonzern Highlight Communications prüft strategische Möglichkeiten in Bezug auf die Sport1 Medien-Gruppe. Diese soll möglicherweise verkauft werden, teilte die Firma am Dienstagabend mit. Zur Nachricht

6. US-Notenbank Fed entscheidet über Kurs der Geldpolitik - Anleger hoffen auf Zinspause

Die US-Notenbank steht nach zehn Anhebungen des Leitzinses in Folge womöglich vor einer Zinspause. Die Entscheidung zum weiteren Kurs der Geldpolitik der Federal Reserve (Fed) wird an diesem Mittwoch (20.00 Uhr MESZ) bekanntgegeben. Analysten gehen davon aus, dass die Notenbank der größten Volkswirtschaft der Welt den Leitzins unverändert auf einer Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent belassen dürfte. Zur Nachricht

7. Wacker Neuson will Gewinnmarge steigern

Der Baumaschinenhersteller Wacker Neuson will das Wachstumstempo in den kommenden Jahren hochhalten und profitabler werden. Bis 2030 soll der Konzernumsatz auf 4 Milliarden Euro wachsen und eine Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern von über elf Prozent erreicht werden. Zur Nachricht

8. Verkehr am Flughafen Frankfurt erholt sich im Mai weiter

Die Erholung des Verkehrs am Frankfurter Flughafen von der Corona-Pandemie hat sich auch im Mai mit einem stabilen Anstieg fortgesetzt. Rund 5,1 Millionen Fluggäste nutzen den Rhein-Main-Hub im vergangenen Monat, ein Plus von 12,2 Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat 2022. Von den Passagierzahlen im Mai 2019 lag der aktuelle Monatswert noch 17,5 Prozent entfernt, wie der Flughafenbetreiber Fraport mitteilte. Zur Nachricht

9. Ölpreise bauen Vortagsgewinne leicht aus

Die Ölpreise haben am Mittwoch ihr Vortagesplus leicht ausgebaut. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 74,57 US-Dollar. Das waren 28 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juli-Lieferung stieg um 16 Cent auf 69,58 Dollar.

10. Euro stabil bei knapp 1,08 US-Dollar

Der Euro hat sich am Mittwoch im frühen Handel stabil präsentiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0785 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0793 Dollar festgesetzt.

