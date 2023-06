thyssenkrupp-Aktie nachbörslich im Aufwind: Bundesregierung könnte thyssenkrupp mit Milliardenbetrag unterstützen

Aktien in diesem Artikel Salzgitter 34,70 EUR

Im Umfeld des Grünen-geführten Bundeswirtschaftsministeriums erfuhr Reuters am Dienstag, es habe in den Verhandlungen mit der EU-Kommission zu den Staatshilfen jetzt Fortschritte gegeben. "Die Grundlagen für die Genehmigungsentscheidung sind damit klar umrissen. Das schafft auch für thyssenkrupp die notwendige Planungssicherheit", sagte ein Insider. Mit der finalen Genehmigung der Brüsseler Behörde, die in Europa zu starke Marktverzerrungen im Zuge von Staatshilfen verhindern soll, sei in den nächsten Wochen zu rechnen.

Die Insider ergänzten, es gebe eine Einigung mit der EU-Kommission auf zentrale Parameter für die Genehmigung. Gegenstand der Verhandlungen ist das Thyssen-Wasserstoffprojekt tkH2steel in Duisburg. Es soll helfen, den Industriekonzern klimaneutral zu machen. Experten sehen darin ein Vorzeigeprojekt, das die Zukunftsfähigkeit des Industriestandorts Deutschland belegen soll.

Bei der geplanten Förderung von rund zwei Milliarden Euro soll der Bund 70 Prozent tragen, 30 Prozent das Land Nordrhein-Westfalen. Salzgitter hat für ein ähnliches Vorhaben bereits einen Förderbescheid über eine Milliarde Euro erhalten. Hier hatte die Kommission bereits grünes Licht gegeben.

An der Tradegate-Börse steigen die thyssenkrupp-Papiere im Vergleich zum XETRA-Schlusskurs um zeitweise 1,09 Prozent auf 7,39 Euro an.

Berlin (Reuters)

