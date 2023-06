Vor Fed-Leitzinsentscheid: DAX markiert neues Rekordhoch -- K+S kippt Jahresprognose -- TUI Deutschland zeigt sich zufrieden mit Sommersaison -- Shell, thyssenkrupp, Microsoft, Activision im Fokus

RTL+ mit Wachstum dank Reality, Sport und starken TV-Marken. Deutsche Bank Research sieht bei Dürr mehr Kurspotenzial. AR-Chef Plattner will sich von SAP-Aktienpaket trennen. Wacker Neuson will Gewinnmarge steigern. IEA-Analyse erwartet Höhepunkt der globalen Ölnachfrage vor 2030. Heidelberger Druck mit vorsichtigem Ausblick. PUMA baut globales Marketing um.

Der deutsche Leitindex zeigt sich am Mittwoch mit Gewinnen und erreicht zeitweise ein neues Allzeithoch. Der DAX eröffnete bei 16.219,09 Punkten um nur 0,07 Prozent tiefer und bewegt sich nun klar im Plus. Dabei erreicht er bei 16.332,67 Punkten ein neues Rekordhoch. Der TecDAX gab zu Handelsbeginn um 0,14 Prozent auf 3.245,07 Zähler nach und bleibt weiterhin in der Nähe der Nulllinie. Der Mittwoch steht ganz im Zeichen des Leitzinsentscheids der US-Notenbank Fed. Allgemein wird am Markt gehofft, dass die Fed eine Zinspause einlegt und den Leitzins nicht weiter erhöht. Diese Erwartung treibt zur Wochenmitte die Kurse an. Laut der Commerzbank preist der Markt am Mittwoch eine Zinserhöhung nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 13 Prozent ein, im Juli dann aber mit 72 Prozent. Am Donnerstag entscheidet dann auch die EZB über den wichtigen Zinssatz für die Eurozone . Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Börsen zeigen sich am Mittwoch stark. Der EURO STOXX 50 stand zum Start bei 4.346,52 Punkten und damit nur 0,02 Prozent tiefer. Aktuell kann er jedoch klare Gewinne verbuchen. Die Blicke der europäischen Anleger richten sich in die USA, wo die Fed am Abend über die Leitzinsen entscheidet. Experten erwarten eine Pause beim Straffungskurs. Wie der weitere Kurs der US- Geldpolitik aussieht, dürfte Fed-Chef Jerome Powell bei der anschließenden Pressekonferenz erläutern. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen notierten am Dienstag mit positiven Vorzeichen. Der Dow Jones Index konnte mit Gewinnen schließen und verabschiedete sich 0,43 Prozent höher bei 34.212,18 Zählern.

Der technologielastige NASDAQ Composite legte daneben ebenfalls zu und ging mit einem Aufschlag von 0,83 Prozent bei 13.573.32 Indexpunkten aus dem Handel. Die vorbörslich veröffentlichten US-Inflationsdaten entsprachen exakt den Erwartungen: Auf Jahressicht nahm die Teuerungsrate auf 4,0 Prozent ab und im Monatsvergleich nahm das Preisniveau um minimale 0,1 Prozent zu. Damit setzt sich der Trend einer abnehmenden Inflationsrate fort, wenngleich es bis zum Erreichen des 2-Prozent-Ziel der US-Zentralbank Fed noch ein weiter Weg ist. Für die Zinssitzung am Mittwoch gehen die meisten Ökonomen davon aus, dass die Fed zunächst einmal eine Zinspause einlegen wird, was Aktionären grundsätzlich entgegenkommt. Dementsprechend zeigten sich die US-Märkte am Dienstag von ihrer freundlichen Seite. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken