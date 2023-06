Neue Partnerschaft: EA SPORTS-Spiele bekommen Nike-NFTs

• Electronic Arts und Nike kündigen Gaming-Partnerschaft an• Nikes .SWOOSH wird in die Spiele von EA SPORTS integriert• Die Firmen versprechen den Fans "unglaubliche Erlebnisse"

EA SPORTS wagt einen Schritt in Richtung NFT-Gaming

Die Gaming-Welt streitet seit Jahren über die Vor- und Nachteile der Integration von Web3, Blockchain und NFTs in Videospielen. Die Meinungen gehen so stark auseinander, dass EA-CEO Andrew Wilson vor einigen Jahren seine Aussage, NFTs und Blockchain seien die "Zukunft der Gaming-Industrie" aufgrund starker Kritik von den Fans nach wenigen Tagen wieder zurückziehen musste. Das war 2021 - nun wagt Electronic Arts einen erneuten Vorstoß und testet seine Position als Branchenführer: Per Pressemitteilung kündigte EA SPORTS kürzlich eine neue Partnerschaft mit der Web3-Plattform .SWOOSH von Sport-Gigant Nike an.

Details zur Partnerschaft sind noch nicht bekannt

.SWOOSH wurde 2021 ins Leben gerufen und brachte Nike laut BTC-ECHO durch NFT-Verkäufe noch im selben Jahr rund 185 Millionen US-Dollar ein. Mit Erwerb der Nike-NFTs über .SWOOSH erhalten die Käuferinnen und Käufer Zugang zu exklusiven Events, nun soll die Plattform in die EA Sport Games integriert werden. Ob das bedeutet, dass die NFTs bald auch in den Spielen erhältlich und handelbar sein oder (zunächst) lediglich die anderen Web3-Funktionen von .SWOOSH bei EA integriert werden, ist nicht bekannt - in den Medien wird jedoch bereits darüber spekuliert, dass die Nike-NFTs durch die EA-Kooperation bald deutlich an Wert gewinnen könnten.

Die Kooperation bietet Fans "unglaubliche neue Erfahrungen"

Auch von einer möglichen Trendwende in Sachen NFT-Gaming wird in den Medien im Kontext der Partnerschaft gesprochen. Wie sich die Situation tatsächlich entwickelt, bleibt abzuwarten. Die beiden Kooperationspartner zeigen sich in jedem Fall nach Außen sehr begeistert von dem Schritt: "Diese Partnerschaft erlaubt es uns, einige unglaubliche neue Erfahrungen für unsere .SWOOSH-Community und die riesige Fangemeinde von EA SPORTS zu erschaffen", so ein Nike-Mitarbeiter in der EA-Pressemitteilung.

Redaktion finanzen.net

