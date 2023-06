Shell-Aktie im Plus: Shell kündigt höhere Dividende und weitere Aktienrückkäufe an

Zum Kapitalmarkttag in New York kündigte der Öl - und Gaskonzern am Mittwoch weitere Aktienrückkäufe und höhere Ausschüttungen an. Demnach können sich die Aktionäre ab dem zweiten Quartal auf eine Anhebung der Dividende um 15 Prozent einstellen, wie Shell mitteilte.

Zudem will das Unternehmen in der zweiten Jahreshälfte eigene Aktien im Wert von mindestens 5 Milliarden US-Dollar (rund 4,6 Mrd Euro) erwerben, sofern die Verwaltungsgremien zustimmen. Shell bekräftigte ferner seine Ambitionen, in eine sichere Energieversorgung und die Reduzierung der Kohlenstoffemissionen zu investieren.

An der Börse in London gaben Shell-Aktien zur Wochenmitte zunächst etwas nach, wechselten jedoch schnell die Richtung und notieren nun zeitweise 0,33 Prozent im Plus bei 23,04 Pfund.

