Prosus-Aktie unter Druck: Prosus erwartet Gewinneinbruch

Die niederländische Investmentgruppe bezifferte den Rückgang der nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen laut eigenem Trading Update auf rund 4,1 Milliarden Dollar. Die wichtigste Beteiligung, Tencent , sei vom Corona-Lockdown in China besonders getroffen worden.

Zwischenzeitlich von Tencent gemeldete steigende Gewinnzahlen zum ersten Quartal seines Geschäftsjahres 2024 hätten jedoch gezeigt, dass der chinesische Internetkonzern vom Ende des Lockdowns und Kostensenkungen profitieren konnte, hieß es weiter. Prosus hat seine Tencent-Beteiligung auf 26 von 29 Prozent reduziert.

Prosus will die kompletten Zahlen zum Geschäftsjahr 2022/23, das am 31. März endete, am 27. Juni veröffentlichen.

An der EURONEXT in Amsterdam verliert die Prosus-Aktie am Mittwoch zeitweise 1,14 Prozent auf 67,03 Euro.

Von Anthony O. Goriainoff

LONDON (Dow Jones)

