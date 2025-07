Tencent Aktie News: Tencent macht am Nachmittag Boden gut

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Tencent gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Tencent-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 60,57 EUR.

Die Tencent-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 16:07 Uhr in Grün und gewann 2,1 Prozent auf 60,57 EUR. Die Tencent-Aktie zog in der Spitze bis auf 60,57 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 59,82 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.768 Tencent-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 8,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 40,27 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 33,52 Prozent würde die Tencent-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Tencent-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,37 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tencent 4,50 HKD aus.

Am 14.05.2025 äußerte sich Tencent zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,62 HKD. Im Vorjahresviertel waren 4,87 HKD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Tencent 192,48 Mrd. HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 173,53 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Tencent am 13.08.2025 präsentieren. Am 19.08.2026 wird Tencent schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

In der Tencent-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 26,28 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

