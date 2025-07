Tencent Aktie News: Tencent am Donnerstagmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 60,01 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 12:00 Uhr stieg die Tencent-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 60,01 EUR. Kurzfristig markierte die Tencent-Aktie bei 60,47 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 59,61 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 1.634 Tencent-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,25 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 10,40 Prozent Plus fehlen der Tencent-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (40,27 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,90 Prozent.

Nachdem Tencent seine Aktionäre 2024 mit 4,50 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,37 CNY je Aktie ausschütten.

Am 14.05.2025 lud Tencent zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,62 HKD gegenüber 4,87 HKD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,92 Prozent auf 192,48 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 173,53 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Am 13.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Tencent veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Tencent rechnen Experten am 19.08.2026.

Experten taxieren den Tencent-Gewinn für das Jahr 2025 auf 26,29 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

KI-Offensive ohne NVIDIA-Aktie: Tencent und Baidu wollen US-Dominanz brechen

Hang Seng-Papier Tencent-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Tencent-Anleger freuen

Ausblick: Tencent gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt