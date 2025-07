Tencent Aktie News: Tencent am Vormittag gefragt

Tencent im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Tencent. Das Papier von Tencent konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 0,5 Prozent auf 60,00 EUR.

Im Frankfurt-Handel gewannen die Tencent-Papiere um 08:59 Uhr 0,5 Prozent. Bei 60,00 EUR erreichte die Tencent-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 59,61 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 759 Tencent-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 66,25 EUR erreichte der Titel am 19.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 10,42 Prozent Plus fehlen der Tencent-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 40,27 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,37 CNY, nach 4,50 HKD im Jahr 2024.

Tencent gewährte am 14.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 5,62 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tencent noch ein Gewinn pro Aktie von 4,87 HKD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 173,53 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 192,48 Mrd. HKD ausgewiesen.

Tencent wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 13.08.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 19.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 26,29 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

