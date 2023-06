Diese 10 wichtigen Fakten sollten Sie heute an der Börse wissen

Der DAX dürfte den Dienstagshandel mit Gewinnen begrüßen. Hierzulande herrscht Optimismus, dass es nicht zu einer weiteren Leitzinsanhebung kommen wird, was dem DAX vorbörslich zu Aufschlägen verhilft. Das Rekordhoch von 16.331 Zählern rückt wieder in den Blickpunkt.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich fester

Der japanische Leitindex Nikkei gewinnt zeitweise 1,75 Prozent auf 33.001,17 Punkte.

Kaum verändert präsentiert sich daneben der Markt auf dem chinesischen Festland: Der Shanghai Composite gibt 0,19 Prozent auf 3.222,79 Indexpunkte nach. Fester zeigt sich daneben der Markt in Hongkong: Der Hang Seng gewinnt zwischenzeitlich 0,19 Prozent auf 19.441,92 Zähler.

3. Dürr will BBS Automation für bis zu 480 Millionen Euro kaufen

Der Maschinenbauer Dürr will sein Geschäft in der Automatisierungstechnik mit einer Übernahme ausbauen. Zur Nachricht

4. FTC geht weiter gegen Activision-Übernahme durch Microsoft vor

Die US-Handelsaufsicht FTC will die Übernahme des Videospielanbieters Activision Blizzard durch Microsoft mit Hilfe eines richterlichen Notbeschlusses stoppen. Zur Nachricht

5. Chinas Zentralbank senkt Reverse-Repo-Satz

Chinas Zentralbank hat ihren siebentägigen Reverse-Repo-Satz um 10 Basispunkte von 2 auf 1,9 Prozent gesenkt und stellt damit 2 Milliarden Yuan (ca. 260 Millionen Euro) über ihre siebentägigen Repos zur Verfügung. Zur Nachricht

6. ProSiebenSat.1 baut Vorstand um

ProSieben baut im Zuge der stärkeren Konzentration auf das Unterhaltungsgeschäft den Vorstand um. Zur Nachricht

7. Oracle steigert Gewinn und Erlöse

Florierende Cloud-Services haben dem US-Softwarekonzern Oracle im vergangenen Geschäftsquartal zu mehr Gewinn und Umsatz verholfen. Zur Nachricht

8. Moody's stuft Ausblick für UBS-Bonität auf 'positiv' hoch

Die Ratingagentur Moody's hat den Ausblick für die Bonität der Großbank UBS Group AG auf 'positiv' von 'negativ' erhöht. Zur Nachricht

9. Ölpreise mit leichter Erholung

Die Ölpreise haben sich am Dienstag im frühen Handel etwas von ihren jüngsten Abschlägen erholt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 72,24 US-Dollar. Das waren 40 Cent mehr als am Vortag.

10. Euro steigt in Richtung 1,08 US-Dollar

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel zugelegt und ist in Richtung 1,08 US-Dollar gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0795 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend.

Bildquellen: Feylite / Shutterstock.com