Pressestimme: 'Handelsblatt' zur deutsch-französischen Rüstungspolitik

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur deutsch-französischen Rüstungspolitik:

"Merz und Macron müssen nun endlich für Klarheit in der Rüstungspolitik sorgen. Macron muss seine Industrie zur Zusammenarbeit verpflichten und überzogene Dominanzforderungen in die Schranken weisen. Merz hingegen muss Deutschland als verlässlichen Partner darstellen, der nicht bei nächster Gelegenheit den gemeinsam vereinbarten Weg wieder verlässt und in den USA einkauft. Nur so werden die neuen Kampfjets fliegen und die neuen Panzer fertig. Und Europa wird als souveräner Akteur in einer unruhigen Welt ernst genommen."/yyzz/DP/he