VW-Aktie fester: Kernmarke will bis 2026 operative Marge von 6,5 Prozent erreichen - Aktivisten haben Hauptzufahrt zu VW blockiert

"Ziel ist es, nachhaltig eine Umsatzrendite von 6,5 Prozent zu erreichen, um Investitionen in Zukunftstechnologien und Beschäftigung zu sichern", kündigte der DAX -Konzern anlässlich der Betriebsversammlung im Stammwerk an. Im Jahr 2026 soll ein um rund 10 Milliarden Euro verbessertes Ergebnis erreicht werden. Beispielsweise soll die Effizienz in Entwicklung und Produktion erhöht, die Modellpalette gestrafft und Ausstattungsvarianten reduziert werden. Im ersten Quartal habe die Marke nur 3 Prozent Rendite erwirtschaftet.

Bis Oktober 2023 sollen alle Maßnahmen des Programms namens "Accelerate Forward - Road to 6.5" stehen. Eng abstimmen wolle sich das Management mit der in Wolfsburg traditionell einflussreichen Arbeitsnehmervertretung. "Wir müssen die Marke VW zu neuer Stärke führen und wirtschaftlich robust für die Zukunft machen - dazu starten wir jetzt eine große, gemeinsame Kraftanstrengung", wird VW-Markenchef Thomas Schäfer zitiert.

Gesamtbetriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo gab die Richtung der Arbeitnehmervertreter vor: "Wir sind uns einig, dass wir die angestrebten Einsparungen ohne Abstriche beim Tarif oder bei der Beschäftigungssicherung erreichen müssen. Denn die entscheidenden Hebel sind andere", so Cavallo. Sie hob die Themen Konzern-Steuerung, Zusammenarbeit der Marken, Fokus auf Software und Produktqualität hervor.

Aktivisten haben Hauptzufahrt zu Volkswagen blockiert

Aktivisten haben die Hauptzufahrt zum Volkswagen-Werk in Wolfsburg blockiert. Ein Verkehrsschild über der VW Nordstraße war am Mittwoch mit einem Banner abgedeckt, auf dem "Baut mehr Straßenbahnen" stand, wie auf Bildern zu sehen war. Polizisten versuchten die Aktivisten zum Abbau der Blockade zu bewegen, wie ein Polizeisprecher am Mittag mitteilte. Am Mittwoch fand bei dem Autobauer eine Betriebsversammlung statt.

"Die Produktion sowie die Versorgung des Stammwerks sind durch die Aktion aktuell nicht beeinträchtigt" Der Verkehr in das Werk wede umgeleitet, teilte Volkswagen mit.

Die Demonstranten hängten sich unter anderem mit Hilfe von gespannten Seilen über die Zufahrtsstraßen. Sie forderten Volkswagen-Mitarbeiter auf, ihre Arbeit zumindest kurzzeitig niederzulegen. "Lasst uns miteinander über einen echten, sozialen und ökologischen Umbau reden und gemeinsam für ein gutes Leben für Alle kämpfen", teilten sie mit. Sie fordern unter anderem den Umbau von Volkswagen zu einem Verkehrswende-Unternehmen, bei dem "Produkte wie Busse und Bahnen vom Band laufen".

VW-Markenziel beeindruckt Anleger nach starkem Lauf kaum mehr

Die Pläne des Volkswagen-Konzerns zur Ergebnisverbesserung bei der Kernmarke VW Pkw haben am Mittwochnachmittag nur wenig bewegt. Die VW-Aktie legt via XETRA zeitweise um 1,04 Prozent auf 132,20 Euro zu. Zuvor war sie zeitweise noch bis auf 133,42 Euro und damit den höchsten Stand seit Mitte März geklettert. Allerdings befindet sich das Papier bereits seit Anfang Juni wieder stark im Aufwärtstrend und hat seither in der Spitze um insgesamt fast 15 Prozent zugelegt, wobei es nochmals besonders deutlich seit Montag nach oben ging. Da waren weitere detaillierte Informationen zu dem bereits zuvor in Aussicht gestellten Sparprogramm in Medienberichten durchgesickert, zuletzt vom "Handelsblatt".

Nun teilte das Unternehmen mit, dass die Wolfsburger für ihre renditeschwache Kernmarke VW Pkw eine Ergebnisverbesserung bis 2026 um zusammengenommen zehn Milliarden Euro anstreben und die operative Marge auf 6,5 Prozent steigen soll. Markenchef Thomas Schäfer hatte bereits angekündigt, die Marke nach einem schwachen ersten Quartal wieder auf mehr Rendite trimmen zu wollen.

WOLFSBURG / FRANKFURT (dpa-AFX) / FRANKFURT (Dow Jones)

