Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagvormittag fester

Volkswagen (VW) vz im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 93,52 EUR zu.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 93,52 EUR. Bei 93,54 EUR erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 92,60 EUR. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15.221 Stück gehandelt.

Am 11.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 114,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 22,11 Prozent zulegen. Am 29.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 78,86 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 18,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,36 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,57 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 114,80 EUR.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 30.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,69 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 77,56 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 75,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 25.07.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 23.07.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 17,92 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Showdown im Handelskrieg: Brüssel warnt Trump vor Eskalation

Aktienempfehlung: So bewertet Warburg Research die Volkswagen (VW) vz-Aktie

Volkswagen-Aktie stabil: VW und Partner schließen Werk in Nanjing