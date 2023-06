Goldpreis: US-Notenbank Fed sorgt für Verunsicherung

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln. Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln. Jetzt informieren Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Laut FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group wird derzeit eine Wahrscheinlichkeit von fast 90 Prozent für ein solches Szenario ausgewiesen, nachdem vor einer Woche hier lediglich ein Wert von 78 Prozent angezeigt worden war. Auf die Marktstimmung drückten allerdings die gestiegenen US- Renditen . Während Papiere mit zehn Jahren Laufzeit einen Renditeanstieg auf 3,81 Prozent p.a. verzeichnet haben, sind bei Kurzläufern mit sechs Monaten Restlaufzeit derzeit 5,34 Prozent zu verdienen. Das heißt: Im kurzfristigen Laufzeitenbereich sind mittlerweile leicht positive Realrenditen möglich, schließlich reduzierte sich die Inflationsrate in den USA von 4,9 Prozent im April auf 4,0 Prozent im Mai. Vor der heutigen Zinsentscheidung erfahren die Marktakteure noch, wie sich die US-Produzentenpreise entwickelt haben. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten sollen sich diese gegenüber dem Vorjahr um 2,9 Prozent (April: 3,1 Prozent) verteuert haben.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit leicht erholten Notierungen. Bis 7.00 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 3,50 auf 1.962,10 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: IEA-Monatsbericht ante portas

Obwohl der am Dienstagabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute ein unerwartetes Lagerplus in Höhe von 1,0 Millionen Barrel ausgewiesen hat, zeigte sich der Ölpreis relativ stabil. Im weiteren Tagesverlauf dürften nun der IEA-Monatsbericht (10.00 Uhr) sowie der Wochenbericht der US-Energiebehörde Energy Information Administration (16.30 Uhr) über die Entwicklung der Lagerreserven und Produktionszahlen für erhöhte Spannung sorgen.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 7.00 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,03 auf 69,45 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,12 auf 74,41 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vitaly Korovin / Shutterstock.com, Sebastian Duda / Shutterstock.com