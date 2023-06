Redcare Pharmacy-Aktie wieder im Plus: Shop Apotheke heißt jetzt Redcare Pharmacy

Die Titel des Online-Arzneimittelhändlers Redcare Pharmacy (ehemals Shop Apotheke Europe) sind fortan an der Frankfurter Börse unter dem Kürzel RDC gelistet.

Nachdem Anleger am Freitag noch in größerem Maße Kasse machten infolge einer skeptischen Analystenstudie, ist die Aktie neuerdings auf Stabilisierungskurs. Diesen setzte sie am Dienstag mit einer Erholung um über 7 Prozent fort. Ihr gelang damit die Rückkehr über die 50-Tage-Linie.

Am Freitag war der Kurs um neun Prozent abgerutscht, zeitweise sogar um fast 16 Prozent. Dabei hatte eine Abstufung auf "Reduce" durch die britische Bank HSBC als Anstoß gegolten - mit der Begründung einer zu hohen Bewertung. Analyst Christian Salis von der Privatbank Hauck & Aufhäuser sagt nun aber, der Ausverkauf der Aktie sei übertrieben.

"Alles in allem bleibt unsere positive Einschätzung von Redcare Pharmacy unverändert", betonte Salis. Das Unternehmen dürfte auch in den kommenden Quartalen die meisten Konkurrenten in den Schatten stellen, so seine These. In der schwebenden Einführung des E-Rezeptes in Deutschland und einem Joint-Venture in der Schweiz sieht er positive Kurstreiber. Die Aktie steht in der kommenden Woche wahrscheinlich auch vor dem Aufstieg in den MDAX.

Was die Einführung von E-Rezepten betrifft, könnte es bald Fortschritte geben. Nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach soll es zum 1. Juli möglich sein, E-Rezepte in den Apotheken mit der Versichertenkarte abzurufen. "Das E-Rezept ist endlich alltagstauglich", sagte der SPD-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Bis Ende Juli sollen voraussichtlich schon 80 Prozent der Apotheken in Deutschland an das System angeschlossen sein, ergänzte er.

Die Erholung der Redcare-Aktie wurde am Dienstag noch deutlich in den Schatten gestellt vom Konkurrenten DocMorris , dessen Titel in Zürich um fast ein Fünftel nach oben schnellten auf den höchsten Stand seit Anfang Mai. Dessen Titel hatte der HSBC-Analyst Christopher Johnen unlängst aus Bewertungsgründen als bessere Wahl bezeichnet und frisch zum Kauf empfohlen.

Bildquellen: Shop Apotheke