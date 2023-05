Shop Apotheke-Aktie gefragt: Morgan Stanley hebt Shop Apotheke auf 'Equal-weight'

In einer am Dienstag vorliegenden Studie rechtfertigte Analystin Aisyah Noor das nun nicht mehr pessimistische Votum für Shop Apotheke Europe mit Faktoren wie etwa der Schweizer Partnerschaft mit Galenica. Dem europäischen Online-Apothekensektor gegenüber bleibt sie aber weiterhin vorsichtig gestimmt. Schließlich verzögere sich das E-Rezept in Deutschland als wichtiger Kurstreiber nun bis 2024. Für die Aktie der von Zur Rose in DocMorris umbenannten Wettbewerberin bleibt Noor bei ihrem Anlageurteil "Equal-weight"

Im XETRA-Handel gewinnt die Aktie von Shop Apotheke zeitweise 1,02 Prozent auf 98,80 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Shop Apotheke 2016, Shop Apotheke