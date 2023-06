VIA Treasure Trunk: Fusion von Luxus und digitaler Innovation bei Louis Vuitton

• Web3: Zeitalter der digitalen Güter• Louis Vuitton nicht zum ersten Mal auf der Blockchain zu finden• Kostspieliger Reisekoffer ab Mitte Juni 2023 zu haben

Web3 und die digitalen Güter

Web3 beschreibt die Idee eines neuen Verständnisses für das Internet. Die Macht soll bei den Nutzern liegen. Zentrale Komponenten sind dabei die Blockchains, Kryptowährungen und NFTs - Begriffe, die in der jüngeren Vergangenheit häufiger zu hören waren. Web3 soll von seinen Benutzern aufgebaut werden, anstatt von Tech-Konzernen monopolisiert zu werden, so beschreibt es etherium.org in einem Artikel zum Thema Web3.

Da kommen auch die digitalen Assets ins Spiel. Diese sollen auf der Blockchain, also dezentralisiert, existieren. Einige davon sind zwischenzeitlich schon etwas bekannter geworden, etwa Kryptowährungen oder Security Tokens. Ein solches digitales Gut ist nun auch der VIA Treasure Trunk von Louis Vuitton. Auf der Website von cointelegraph.com wird das Projekt damit erklärt, dass man versucht die Exklusivität des Besitzgefühls aus der echten Welt, digital nachzubilden.

Louis Vuitton: Kein neuer Player auf der Blockchain

Das französische Luxushaus ist in der Industrie bereits bekannt für seine technischen und innovativen Ansätze. Das Unternehmer-Netzwerk innovators.org beschreibt die Marke als besonders innovativ im Hinblick auf die Mode-Industrie und den damit verbundenen Einsatz von Technologien. In der Vergangenheit nutzte das Unternehmen die Blockchain-Technologie schon für seine LV Diamonds-Kollektion. Man veröffentliche ein Videospiel, in dem die Spieler 30 NFTs in einem Metaversum suchen konnten.

Der neue VIA Treasure Trunk ist ein soulbound Token, bedeutet er ist nach dem Kauf dauerhaft an die eigene Wallet und Identität gebunden und kann somit nicht weiterveräußert werden. Das hat damit zu tun, dass er dem Käufer ermöglicht, bislang ungesehene Entwürfe aus dem Designhaus von Louis Vuitton zu sehen.

Zudem ermöglicht der Erwerb des Treasure Trunks es dem Käufer auch Einblicke in das VIA Portal von Louis Vuitton zu bekommen. Dort befinden sich die digitalen Sammelstücke des Hauses. Jedes gekaufte Sammlerstück gibt dem Käufer Zugang zu dem entsprechenden physischen Gegenstück.

Den digitalen Reisekoffer gibt es für 39.000 Euro

Seit dem 8. Juni 2023 läuft der Prozess nun. Bei Interesse musste man sich auf die Warteliste schreiben lassen. Am 14. Juni gab es dann die Einladungen zu einer privaten Vorschau, vorausgesetzt man gehört zu den Auserwählten. Am 16. Juni 2023 hat man dann die Möglichkeit die VIA Treasure Trunks zu kaufen, der Preis ist mit 39.000 Euro im oberen Preissegment angesiedelt. Einblicke in die digitale Designwelt, den digitalen Reisekoffer und die finanziellen Voraussetzungen zum Kauf, gibt Louis Vuitton auf seiner Website.

Redaktion finanzen.net

