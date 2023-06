10 wichtige Fakten: Das sollten Sie am Donnerstag an der Börse wissen - EZB-Zinsentscheid voraus

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart zeitweise 0,28 Prozent tiefer bei 16.264,50 Punkten.

2. Börsen in Fernost im Plus

Der japanische Leitindex Nikkei steigt aktuell um 0,06 Prozent auf 33.522,17 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite derweil 0,67 Prozent auf 3.250,78 Einheiten. Deutlichere Zuschläge gibt es in Hongkong: Der Hang Seng verbucht ein Plus von 1,59 Prozent auf 19.717,56 Zähler.

3. UBS-Aktie: Credit Suisse stellt offenbar Antrag auf Abweisung der Klage im Mosambik-Fall

In einem Gerichtsfall in London gegen die Credit Suisse (CS) im Skandal um sogenannte "Thunfisch-Anleihen" in Mosambik haben die Anwälte der Schweizer Bank gemäß der "Financial Times" ("FT") eine Abweisung der Klage beantragt. Zur Nachricht

4. Chinas Zentralbank passt wichtigen Referenzzins nach unten an

Die chinesische Zentralbank hat einen wichtigen Referenzzinssatz zum ersten Mal seit August gesenkt. Zur Nachricht

5. Bellingham verabschiedet sich vom BVB - 'Größte Teil meines Lebens'

Jude Bellingham hat sich nach seinem Wechsel zu Real Madrid mit emotionalen Worten von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund verabschiedet. Zur Nachricht

6. US-Notenbank Fed tastet Leitzinsen nicht an - einstimmige Entscheidung - erneute Erhöhung möglich

Die US-Notenbank Fed hat den Leitzins nicht angetastet, er verbleibt damit in einer Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent, wie die Federal Reserve (Fed) am Mittwoch mitteilte. Zur Nachricht

7. Continental baut auch bei nachhaltigen Reifen auf attraktive Marge

Continental-Chef Nikolai Setzer baut auch bei den teurer zu produzierenden nachhaltigen Reifen auf eine attraktive Marge. Zur Nachricht

8. Investor Bain will SoftwareONE kaufen

Der Finanzinvestor Bain Capital will den Schweizer Informatik-Dienstleister SoftwareONE für insgesamt 2,9 Milliarden Franken übernehmen. Zur Nachricht

9. HUGO BOSS hebt Mittelfristziele an

Der Modekonzern HUGO BOSS hat seine Mittelfristziele angehoben. Zur Nachricht

10. Euro etwas schwächer

Der Euro hat am Donnerstagmorgen knapp über der Marke von 1,08 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0810 Dollar und damit etwas weniger als in der Nacht zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0809 Dollar festgesetzt.

Bildquellen: asiandelight / Shutterstock.com