Dünner Handel an Börse Frankfurt: DAX schließt nach Weihnachtspause freundlich

Marktbericht

Der deutsche Leitindex DAX zeigte sich nach einem verhaltenen Start in die verkürzte, letzte Handelswoche des Jahres letztlich mit leichten Gewinnen.

Der DAX eröffnete bei 16.727,77 Punkten um 0,13 Prozent höher. Im weiteren Handelsverlauf zeigte er eine positive Tendenz und notierte - trotz teilweisen Schwankungen - im Plus. Letztendlich ging der deutsche Leitindex 0,21 Prozent höher bei 16.742,07 Einheiten in den Feierabend.

Positive Impulse kamen zum Start vor allem von den US-Börsen, die den Handel nach Weihnachten bereits wieder aufgenommen und tags zuvor freundlich geschlossen hatten. Ansonsten lieferte das Umfeld jedoch kaum Impulse. "Insgesamt ist der Handel stark ausgedünnt und die Schwankungsbreite weiter gering", stellte Marktexperte Andreas Lipkow fest.

Experten sehen ruhigen Handel in verkürzter Börsenwoche

Der Handel verlief am heutigen Mittwoch in sehr ruhigen Bahnen, denn die meisten großen Investoren haben ihre Bücher für das Jahr bereits geschlossen. "Am letzten Handelstag vor Weihnachten war das Handelsvolumen auf ein Vier-Wochen-Tief gefallen", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners und erwartet auch für die verbleibenden Handelstage des Jahres geringe Volumina. Ein erneuter Versuch des DAX, die Marke von 17.000 Punkten zu überwinden, hält er aber für durchaus möglich. "Dass Rekorde im dünnen Markt vielleicht sogar noch leichter zu erzielen sind, haben die US-Indizes aber eindrucksvoll gezeigt", so Altmann. Alle drei großen US-Aktienindizes hatten am ersten Handelstag in der letzten Woche des Jahres im dünnen Handel zugelegt, wobei der S&P 500 den höchsten Stand seit Januar 2022 erreichte.

Terminkalender leer

Zwischen den Jahren stehen keine wichtigen Konjunkturdaten und Termine bei den Unternehmen an. In Einzelwerten könnte es wegen des dünnen Umsatzes allerdings durchaus zu deutlicheren Kursbewegungen kommen.

Jahresbilanz bislang positiv

Für Aktienanleger hierzulande ist das zu Ende gehenden Jahr 2023 in Summe ein sehr erfolgreiches, denn der DAX hat seit Jahresbeginn ein Fünftel an Wert zugelegt. Im Vorjahr hatten die Anleger dagegen einen Verlust von etwas mehr als zwölf Prozent verkraften müssen. Den Großteil seiner Gewinne fuhr der Index - angetrieben von einer sinkenden Inflation und der Hoffnung auf bald fallende Leitzinsen - Ende Oktober bis Mitte Dezember ein. Seit seinem Rekordhoch bei knapp über 17.000 Punkten hat das Börsenbarometer zwar einen kleinen Teil der Gewinne wieder abgegeben, hält sich nun aber stabil.

