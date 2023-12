DAX vorbörslich im Plus -- Asiens Börsen höher -- AstraZeneca übernimmt Gracell für Milliardensumme -- Bayer gewinnt Glyphosat-Fall in den USA -- BVB, UBS im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt dürfte einen guten Start in die Mittwochssitzung erwischen. Der DAX bewegt sich ebenso wie der TecDAX vorbörslich im positiven Bereich, die Bewegungen fallen aber gering aus. Da die meisten Großinvestoren bereits ihre Bücher geschlossen haben, dürfte die verkürzte Handelswoche "zwischen den Jahren" sehr ruhig verlaufen. Nichtsdestotrotz können größere Bewegungen bei Einzelwerten keineswegs ausgeschlossen werden, wie die Deutsche Presse-Agentur schreibt. 2023 war ein gutes Börsenjahr in Frankfurt, liegt der DAX doch auf Jahressicht bislang etwa 20 Prozent im Plus. Besonders die 17-prozentige Jahresendrally zwischen Ende Oktober und Mitte Dezember lief rasant ab, der DAX konnte in diesem Rahmen erstmals die 17.000-Punkte-Marke übersteigen. Seitdem ist das deutsche Börsenbarometer auf Konsolidierungskurs, zumal nun viel Positives eingepreist zu sein scheint.





Die europäischen Börsen stehen vor einem freundlichen Start in die Mittwochssitzung. Der EURO STOXX 50 bewegt sich vorbörslich etwas oberhalb der Nulllinie. An den europäischen Börsenplätzen wird am Mittwoch nach der Weihnachtspause wieder gehandelt - jedoch dürfte die Volatilität recht gering sein. Viele Marktteilnehmer haben sich bereits vom Börsenjahr 2023 verabschiedet. Dennoch kann es besonders bei Einzelaktien zu stärkeren, eventuell erratischen Kursbewegungen kommen. Im Fokus steht dabei unter anderem der britische Gesundheitskonzern AstraZeneca, der das Unternehmen Gracell für eine Milliardensumme übernommen hat.





Am Dienstag zeigte sich die Wall Street mit freundlicher Tendenz. Der Dow Jones Index bewegte sich während der gesamten Sitzung im Plus und schloss denn auch 0,43 Prozent höher bei 37.545,33 Zählern. Der NASDAQ Composite eröffnete ebenfalls höher und ging 0,54 Prozent stärker bei 15.074,57 Punkten in den Feierabend. Viel Bewegung gab es nicht, an einigen Börsen in Asien und in ganz Europa wird erst am Mittwoch wieder gehandelt. Das Volumen an den US-Börsen fiel vor diesem Hintergrund schwach aus, weswegen die Aussagekraft von Kursbewegungen beschränkt ist. Die veröffentlichten Daten zum US-Immobilienmarkt zeigten zwar einen weiteren Preisanstieg. Die Erwartungen von Experten wurden allerdings teilweise nicht erfüllt. Intel legten an der Dow-Spitze zeitweise um 4,5 Prozent zu. Der Chipkonzern wird insgesamt 25 Milliarden US-Dollar investieren, nachdem die dortige Regierung Zuwendungen von 3,2 Milliarden Dollar beschlossen hatte.