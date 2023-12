Börsenhandel am Mittwoch: Diese 10 wichtige Fakten sollten Sie wissen

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vorbörslich fester

Der DAX dürfte nach dem langen Weihnachtswochenende mit leichten Aufschlägen beginnen.

2. Börsen in Fernost freundlich

In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise 1,29 Prozent höher bei 33.734,02 Zählern. <-- sh_cad_14

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite stellenweise 0,35 Prozent auf 2.908,98 Einheiten. In Hongkong steigt der Hang Seng zwischenzeitlich recht deutliche 1,69 Prozent auf 16.617,05 Stellen.

3. Bayer kann nach Durststrecke wieder einen Glyphosat-Fall in den USA für sich entscheiden

Nach einer Reihe von Niederlagen hat Bayer einen Glyphosat-Rechtsstreit in den USA gewonnen. Zur Nachricht

4. AstraZeneca übernimmt Gracell Biotechnologies für einen Milliardenbetrag

AstraZeneca baut das Geschäft mit Zelltherapien mit einem Milliardenzukauf aus. Wie der Konzern mitteilte, wird Gracell Biotechnologies für einen Gesamtwert von 1,2 Milliarden US-Dollar übernommen. Zur Nachricht

5. Maersk will Durchfahrt durch das Rote Meer wieder zulassen

Die dänische Reederei Maersk will nach einer Pause wegen vermehrter Angriffe bald wieder Schiffe durchs Rote Meer fahren lassen. Zur Nachricht

6. Commerzbank bekommt neuen Risikochef

Die Commerzbank bekommt den nächsten Vorstand aus Österreich. Bernd Spalt, ehemals Chef der österreichischen Erste Group Bank, ist vom 1. Januar 2024 an Risikochef des Frankfurter DAX-Konzerns und auf diesem Posten Nachfolger von Marcus Chromik. Zur Nachricht

7. BVB-Routinier Marco Reus dankt Fans in Videobotschaft für Unterstützung

Marco Reus hat den Fans von Borussia Dortmund für die Unterstützung im zu Ende gehenden Jahr gedankt. Der Routinier äußerte sich an Heiligabend in einer Videobotschaft des BVB. Zur Nachricht

8. Nach CS-Übernahme ist UBS Banken-Spitzenreiter beim Job-Abbau

Die schweizerische Großbank UBS hat unter den globalen Banken 2023 besonders viele Stellen abgebaut. Zur Nachricht

9. Ölpreise wenig verändert

Die Ölpreise bewegen sich im frühen Mittwochshandel kaum. Ein Barrel WTI kostete zuletzt 75,52 US-Dollar (minus 0,07 Prozent). Die Kosten für ein Barrel Brent-Öl beliefen sich daneben auf 81,14 US-Dollar (plus 0,09 Prozent).

10. Euro klar über 1,10-Dollar-Marke

Der Euro hat am gestrigen Dienstag an Wert gewonnen. Am Mittwochmorgen kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1044 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.