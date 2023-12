Platz 11: Das Ranking

Das Jahr 2023 verlief mit zahlreichen Höhen und Tiefen. Der noch immer währende Ukraine-Krieg, der neu aufgeflammte Israel-Krieg, hohe Leitzinsen sowie eine hartnäckige Inflation sorgten für große Volatilität an den Märkten. Auch am Devisenmarkt war das deutlich spürbar. Das folgende Ranking listet die zehn Währungen auf, die 2023 im Vergleich zum US-Dollar am meisten an Wert verloren haben. Stand des Rankings ist der 12.12.2022.

Quelle: finanzen.net, Bild: Christian Zachariasen/Getty Images